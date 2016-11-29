Радио REGNUM: первый выпуск за 29 ноября
Москва, 29 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Бундестаге призывают ввести новые санкции против России;
- В Дальневосточном федеральном округе массово отключают свет;
- В Подмосковье обыски, еще один чиновник попался на крупной взятке;
- «Обыкновенный фашизм» в Саратове: супруги истязали и убили 7-летнего сына;
- Предстоящая встреча в формате ОПЕК поставила «нефть в центр внимания»;
- В последний путь Фиделя Кастро проводят не менее 25 мировых лидеров.