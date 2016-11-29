Москва, 29 ноября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Рубль демонстрировал неоднозначные внутридневные колебания в ответ на волатильность нефтяных котировок, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Доллару удалось подняться выше 65 рублей впервые за 10 дней, однако по итогам сессии пара ушла в «минус» под воздействием отскока барреля Brent, который набрал свыше 2% внутри дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валюты

«Колебания курса рубля носят более сдержанный характер в сравнении с ценами на черное золото, однако уже в ближайшее время ситуация может измениться. До саммита ОПЕК остался всего один день, и напряженность достигла предела. Участники рынка продолжают гадать, каким будет исход встречи экспортеров. И нужно сказать, что преобладают все же не самые оптимистичные ожидания, поскольку крупнейшие нефтепроизводители до сих пор не разрешили разногласия по ключевым вопросам», — пояснил Ковалев.

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«Так, учитывая высокие риски провала переговоров, на этой неделе российская валюта может оказаться под ощутимым давлением. В случае разочарования Brent рискует обвалиться до 42,50−41,50, что может повлечь выход пары доллар/рубль за пределы уровня 66 рублей, где в роли сопротивления выступит область 66,50 руб.», — полагает эксперт

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Как сообщало ИА REGNUM, рубль открыл торги 29 ноября снижением к доллару и евро. По состоянию на 10:19 мск, доллар США вырос к рублю на 6,5 копейки и составил 64,9050 рубля. Евро прибавил 6,75 копейки и вырос до отметки 68,8175 рубля. Максимум по евро составил 68,8925 рубля, минимум — 68,74 рубля.