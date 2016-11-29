Ярославль, 29 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Строительство спального корпуса Кривецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов в Мышкинском районе Ярославской области ведется с месячным отставанием от графика. Врио губернатора Дмитрий Миронов потребовал ускорить темпы возведения объекта и сдать его в срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Строительство нового спального корпуса дома-интерната на 90 мест было начато в декабре 2015 года. Стоимость работ составляет порядка 280 млн рублей. Сооружение будет отвечать всем современным требованиям. Кроме жилых помещений здесь будут размещены хозяйственный и медицинский блоки. Объект должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.

«Он должен быть сдан к концу декабря. Как мне доложили, на сегодняшний день сохраняется месячное отставание от графика. Помещение, в котором сейчас живут люди, не отвечает должным требованиям. Прошу всех ответственных лиц принять меры для ускорения работ на объекте», — подчеркнул Дмитрий Миронов.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области «Кривецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» предназначено для лиц, освободившихся из мест лишения свободы в пожилом возрасте. Новый корпус планируется для размещения пациентов с психоневрологическими заболеваниями, которых переведут из специнтерната в Шишкино.