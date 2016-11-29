Москва, 30 ноября, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, в Вене состоится саммит стран ОПЕК, где планируется подписание соглашения об ограничении добычи нефти, сообщает ИА REGNUM.

Eric Kounce Добыча нефти

В проекте соглашения ОПЕК предполагается фиксация на 2017 год уровня добычи 2016 года. На неформальной встрече в Алжире в конце сентября страны — члены ОПЕК по инициативе Саудовской Аравии согласовали ограничение добычи в диапазоне 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Этот уровень на 1,1 млн баррелей в день меньше октябрьской добычи ОПЕК, когда страны картеля в общей сложности нарастили производство почти на 240 тыс. баррелей в день по сравнению с сентябрем — до 33,64 млн баррелей.

Иран настаивает на увеличении добычи

Насчет страновых квот по добыче остаются разногласия. Свое намерение не сокращать добычу ранее высказывали Иран и Ирак, которые входят в тройку крупнейших производителей нефти в ОПЕК. В ноябре представители Ирака поддержали соглашение по сокращению объемов добычи. Подобное подтверждение от Ирана пока не получено, в связи с чем переговоры с Ираном по этому поводу продолжаются вплоть до саммита в Вене. Иран настаивает на том, чтобы ему позволили увеличить добычу до досанкционных объемов на уровне около 4 млн баррелей в сутки. Иран — третий по величине производитель нефти ОПЕК, без него соглашение не будет иметь смысла, отмечают эксперты.

«Не заключив соглашения, ОПЕК потеряет лицо»

Прогнозы экспертов о вероятности заключения соглашения ОПЕК противоречивы. «На наш взгляд, соглашение об ограничении добычи заключено будет, без этого ОПЕК совсем «потеряет лицо» и репутацию. Но важна конкретика — заморозка или сокращение, а если сокращение, то на сколько и за чей счёт. И вот именно эти нюансы пока непредсказуемы», — отмечает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Достижение соглашения ОПЕК может стимулировать рост нефтяных цен до 50−55 долларов за баррель, однако этот же фактор вызовет оживление сланцевых производителей в США, что вновь приведет к падению нефтяных цен, полагают эксперты.

«Растет недоверие к самому соглашению, которое, скорее всего, будет иметь формальный характер и вряд ли будет соблюдаться. Основная цель этого соглашения — возвращение инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли. В связи с низким уровнем нефтяных цен срок возврата инвестиций значительно увеличился», — говорит ведущий аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

«Заморозка нефтяных цен — единственно правильное решение»

Президент России Владимир Путин в октябре озвучил позицию России по этому вопросу. Она сводится к тому, что «заморозка и даже сокращение добычи нефти являются единственно правильным решением в сложившейся ситуации для сохранения устойчивости всей мировой энергетики». По словам главы Минэнерго России Александра Новака, Россия готова присоединиться к соглашению, при этом Россия готова заморозить добычу нефти, но не сокращать ее. Текущие уровни добычи нефти, на которых Россия готова заморозить добычу, составляют 11,2−11,3 млн баррелей в сутки. С учетом прогнозируемого в 2017 году роста добычи топлива заморозка будет равноценна снижению на 200−300 тыс. баррелей в сутки.