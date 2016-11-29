Пекин, 29 ноября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Представитель корпорации China Aerospace Science and Industry Corp. (CASIC), являющейся главным производителем китайских космических аппаратов, сообщил журналистам, что к 2020 г. Китай будет обсуживать до 20% всех коммерческих космических запусков.

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«По нашим оценкам, с 2017 по 2020 г. мы выведем на орбиту Земли не менее 10 твердотопливных ракет-носителей, благодаря чему на околоземной орбите появятся более 50 новых спутников», — сообщил журналистам президент CASIC Го Юн.

Главным космическим транспортом станут ракеты семейства Kuaizhou, которые значительно дешевле и проще в производстве, чем ракеты-носители Long March. Благодаря уникальной конструкции доставка 1 кг полезного груза на орбиту обходится заказчикам всего в $10 тыс., в то время как у ближайших конкурентов — России и США 1 кг груза «стоит» около $25−30 тыс., пишет «Жэньминь жибао».

«Мы не скрываем, что в наши планы входит завоевании всего рынка коммерческих запусков. Благодаря низким расценкам на доставку и высокой надежности наших ракет-носителей, к 2040 г. Китай может возглавить список крупнейших космических перевозчиков», — отметил Го Юн.

Ракета-носитель Kuaizhou-11, суммарный вес которой составляет 78 тонн, способна доставить на околоземную орбиту до 1,5 тонн полезного груза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель китайской государственной авиакосмической корпорации China Aerospace Science and Industry Corp. Лю Сяогэ, выступая на полях международного авиашоу в Чжухае, сообщил журналистам дату первого запуска новой твердотопливной ракеты «Kuaizhou-11».