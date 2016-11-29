Москва, 29 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Жители России считают, что в первую очередь из государственного бюджета страны должны финансироваться такие отрасли, как здравоохранение и физическая культура (63%), социальная политика — пенсии, пособия (57%), сельское хозяйство и рыболовство (51%), образование (49%), промышленность, энергетика, строительство (47%) и армия, национальная оборона (36%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

PDPics Опрос

Кроме того, следует обратить внимание на такие отрасли, как транспорт, дорожное хозяйство, научные исследования, охрана окружающей среды, культура, искусство, кинематография и исследования в космосе.

Меньше всего, по мнению опрошенных, финансирования требует: судебная система, утилизация и ликвидация вооружений, обслуживание государственного долга (выплата долгов и процентов по ним), СМИ, а также государственное управление и местное самоуправление.

Опрос проведен 21 — 24 октября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.