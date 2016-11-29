Москва, 29 ноября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Совфед минутой молчания почтил память Фиделя Кастро, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Фидель Кастро, катающий советских детей на санях, СССР, 1963 год

«Ушел из жизни большой друг нашей страны, яркий трибун, человек — символ эпохи», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, открывая заседание верхней палаты парламента.

Команданте останется в памятки как великий политик, внесший неоценимый вклад в развитие российско-кубинских отношений, сказала сенатор.

Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни. О его смерти объявил Рауль Кастро по государственному телевидению. Похороны революционера запланированы на 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. На Кубе объявлен девятидневный траур.

На Кубе проходят траурные мероприятия, российскую делегацию возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.