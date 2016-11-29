Совфед минутой молчания почтил память Фиделя Кастро
Москва, 29 ноября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Совфед минутой молчания почтил память Фиделя Кастро, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.
«Ушел из жизни большой друг нашей страны, яркий трибун, человек — символ эпохи», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, открывая заседание верхней палаты парламента.
Команданте останется в памятки как великий политик, внесший неоценимый вклад в развитие российско-кубинских отношений, сказала сенатор.
Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни. О его смерти объявил Рауль Кастро по государственному телевидению. Похороны революционера запланированы на 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. На Кубе объявлен девятидневный траур.
На Кубе проходят траурные мероприятия, российскую делегацию возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.