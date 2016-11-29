Калуга, 29 ноября, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Более 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) образовалось в 2015 году на территории Калужской области, в том числе, от населения — более 325 тысяч тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили 29 ноября в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Мусорная свалка

По данным ведомства, в хозяйственный оборот вовлекается до 4% отходов, остальное направляется на захоронение. Столь низкий процент использования ТКО связан с недостаточным развитием инфраструктуры отрасли. В настоящее время в области функционируют четыре мусоросортировочных комплекса, из них один — объект глубокой переработки отходов — цех по производству альтернативного топлива на заводе LAFARGE.

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Между тем, опыт организации обращения с твердыми коммунальными отходами 28 ноября обсудили на конференции в Институте Естествознания Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, организатором которой выступила региональная Общественная палата.

Участники встречи говорили об изменениях в природоохранном законодательстве РФ, экологическом просвещении и участии общественности в обсуждении проектов по созданию объектов размещения отходов. На примере практического опыта ООО «Реммонтаж», ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива», Калужского полигона ТБО, а также экологического волонтёрского движения были рассмотрены меры по рациональному использованию природных ресурсов.

На конференции была представлена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления. Документ подготовили специалисты областного министерства строительства и ЖКХ. Территориальная схема содержит информацию об источниках образования отходов, их количестве с разбивкой по видам и классам опасности, схемах перемещения, а также о мусороперерабатывающих объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципалитетах калужского региона ежегодно образуется многотысячные тонны только учтенных отходов. Наихудшая ситуация складывается в Калуге, Малоярославецком и Дзержинском районах, где мусора собирается больше всего. К тому же в области существует острая нехватка земель под размещение полигонов. Максимальная вместимость полигонов по всему калужскому региону не превышает трех лет. И здесь важную роль играет общественное недовольство при выборе новых мест размещения твердых коммунальных отходов.

Впрочем, ранее жители поселка Детчино и других муниципальных образований Малоярославецкого района Калужской области собрали около двух тысяч подписей под обращением к президенту РФ, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и к областному руководству с просьбой не допустить строительства угрожающего местной экологии специфического предприятия.