Грозный, 29 ноября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Три сына Рамзана Кадырова подарили своему тренеру по единоборствам Абдул Кериму-Эдилову машину Porsche Panamera. Такой царский подарок был сделан в честь дня рождения тренера.

Скриншот соцсети Instagram пользователя Абдул Керим-Эдилова Подарок сыновей Кадырова тренеру

Обрадованный 24-летний спортсмен, чемпион мира по универсальному бою, выложил фотографию с подарком в интернет. На своей странице в Instagram он, благодаря Всевышнего за то, что тот даровал ему таких братьев, как Ахмад, Эли и Адам, написал: «Вчера в день моего рождения они сделали мне подарок, о котором я и мечтать не мог — подарили машину Porsche Panamerа».

Обещая, что всегда будет стоять за братьев Кадыровых горой, Эдилов также обращается со словами благодарности к их отцу: «Уважаемый Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, нет предела моей благодарности за Ваше доброе участие в моей жизни. Вы в своём лице стали мне отцом, братом, всегда и во всем поддерживали меня!»

Стоит отметить, что стоимость машины, которую получил в подарок тренер от сыновей Кадырова, составляет от 5 до 10 млн рублей в зависимости от комплектации.

Отметим также, что в комментариях к фотографии пользователи Instagram восприняли подарок неоднозначно. Кто-то с завистью, кто-то с одобрением, кто-то с иронией: «Да уж, крутые ребята, такие маленькие, а вон какие подарки могут дарить…», «Вот что значит правильное воспитание — мальчишки неделю откладывали свои карманные деньги и купили тренеру подарок!».

А есть и такой: «На деньги бедствующих российских пенсионеров купили, попрошайки?»