«Нефть: тревожные звоночки»
Москва, 29 ноября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Brent откатилась в конце прошлой недели в район 47,85 на фиксации прибыли и на понимании, что на ближайшем заседании ОПЕК все будет не так уж гладко, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Уже появились первые тревожные звоночки. Саудовская Аравия отказалась от встречи с нефтедобывающими странами, не входящими в картель, хотя ранее завтрак был запланирован на 28 ноября. Вместо этого начинается волна переговоров «с глазу на глаз» отдельных представителей нефтедобывающих стран. Министры нефти Венесуэлы и Алжира планируют посетить Москву перед встречей ОПЕК 30 ноября в Вене. Все это очень сильно напоминает ситуацию в апреле, когда все ждали договоренностей, а Саудовская Аравия в последнюю секунду отказалась идти на уступку Ирану», — пояснила Афанасьева.
«Если это произойдет, падение Brent будет очень масштабным и продолжительным с вероятностью тестирования отметки 40 долл./баррель. Однако пока это все же пессимистичный сценарий. Любое движение в район 50,30 рассматривается как привлекательная точка входа продажами», — полагает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 29 ноября, цены на нефть, поднявшись 28 ноября на 2%, вновь перешли к снижению, волатильность на рынке поддерживают противоречивые прогнозы в отношении исхода переговорного марафона нефтедобывающих стран. Цена на нефть марки Brent к 08:00 по мск упала на 0,6% — до $47,94 за баррель. Стоимость нефти марки WTI на снизилась на 0,6% — до $46,80 за баррель.