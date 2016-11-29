Москва, 29 ноября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Brent откатилась в конце прошлой недели в район 47,85 на фиксации прибыли и на понимании, что на ближайшем заседании ОПЕК все будет не так уж гладко, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Уже появились первые тревожные звоночки. Саудовская Аравия отказалась от встречи с нефтедобывающими странами, не входящими в картель, хотя ранее завтрак был запланирован на 28 ноября. Вместо этого начинается волна переговоров «с глазу на глаз» отдельных представителей нефтедобывающих стран. Министры нефти Венесуэлы и Алжира планируют посетить Москву перед встречей ОПЕК 30 ноября в Вене. Все это очень сильно напоминает ситуацию в апреле, когда все ждали договоренностей, а Саудовская Аравия в последнюю секунду отказалась идти на уступку Ирану», — пояснила Афанасьева.

«Если это произойдет, падение Brent будет очень масштабным и продолжительным с вероятностью тестирования отметки 40 долл./баррель. Однако пока это все же пессимистичный сценарий. Любое движение в район 50,30 рассматривается как привлекательная точка входа продажами», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 29 ноября, цены на нефть, поднявшись 28 ноября на 2%, вновь перешли к снижению, волатильность на рынке поддерживают противоречивые прогнозы в отношении исхода переговорного марафона нефтедобывающих стран. Цена на нефть марки Brent к 08:00 по мск упала на 0,6% — до $47,94 за баррель. Стоимость нефти марки WTI на снизилась на 0,6% — до $46,80 за баррель.