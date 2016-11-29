Хабаровск, 29 ноября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Правительство Хабаровского края разместило на сайте госзакупок объявление о конкурсе на оказание услуг общественного питания. В приложении к технической части контракта — различные кулинарные изыски, которые украсят новогодний стол региональной власти, передает корреспондент ИА REGNUM.

PixelAnarchy Новогодние елочные шары

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Исходя из перечня меню, руководители не скупятся на дорогой стол: салат цезарь с лососем, семга, запеченная в фольге, котлеты телячьи, медальоны из свинины с клюквенным соусом, торт «черепаха», мороженое двух видов, тирамису и прочее.

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Проект ОНФ «За честные закупки», направленный на борьбу с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств, уже поставил этот контракт в категорию «сомнительные».

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме не станут отмечать Новый год корпоративом. В прошлом году парламентарии отмечали Новый год также очень скромно: был концерт силами самих депутатов, чай-кофе и капустник.