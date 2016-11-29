Москва, 29 ноября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 28 ноября закрылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился на 0,17%, до 64,84 руб., евро/рубль — на 0,11%, до 68,02 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

В первой половине дня рубль оказался под давлением на фоне снижения нефтяных котировок. Нефть дешевела, так как из-за Саудовской Аравии соглашение ОПЕК оказалось на грани провала. Курс доллара против рубля колебался в диапазоне 64,85 — 65,22 руб. около отметки 65 руб. К евро рубль с открытия торгов подешевел до 69,50 руб.

Настрой к рублю изменился во второй половине дня на фоне восстановления цен на нефть марки Brent на 5%, до $48,78. Цены на нефть перешли к повышению после того, как министр нефти Ирака Джаббара аль-Луаби в своём интервью оптимистично оценил шансы на соглашение ОПЕК о сокращении добычи. Курс доллара снизился до 64,55 руб., курс евро — 68,43 руб.

После роста на торгах в Штатах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. За баррель Brent дают $47,80 (-0,40%). Трейдеры ждут результатов встречи ОПЕК, которая состоится 30 ноября в Вене. Результаты станут известны в среду ближе к 18:00 мск. перед пресс-конференцией генерального секретаря ОПЕК.

Перед таким важным событием бессмысленно делать прогноз по курсу рубля. Если отталкиваться от технической картины по нефти, то сегодня, 29 ноября, по рублёвым парам стоит ждать продолжения бокового движения.