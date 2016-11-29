Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» укрепил оборонительную позицию и подписал контракт с ангольским защитником. Фернандо Жасинту — родной брат Баштуша, который с 2013 по 2016 годы играл за донскую команду. Об этом ИА REGNUM 29 ноября сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

Молодой футболист по прозвищу Нандиньо является игроком молодежной сборной Анголы и уже присоединился к ростовчанам.

Напомним, защитник Баштуш покинул донскую команду в августе текущего года. Ангольский футболист перешел в итальянский «Лацио», хотя за месяц до этого продлил контракт с «Ростовом» на год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2016/17 донской клуб пополнили защитники Владимир Гранат, Миха Мевля, Папа Гуйе. Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев отмечал, что «новые игроки обороны не слабее тех, кто ушел».