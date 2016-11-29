Москва, 29 ноября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Фигуранту «болотного дела» Дмитрию Бученкову арест продлён до 6 марта 2017 года по решению Московского городского суду. Информацию предоставил адвокат Бученкова Светлана Сидоркина, сообщает РАПСИ.

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Суд продлил арест после соответствующего ходатайства следствия. В результате Бученков будет находиться в СИЗО под арестом более года. Следствие по уголовному делу с участием Бученкова будет длиться до 10 мая будущего года — его срок продлён.

Напомним, оппозиционеру Бученкову предъявлены обвинения в совершении преступных действий — участие в массовых беспорядках (часть 2 статья 212 УК России) и применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК России). По версии следствия, эти действия совершены Бученковым 6 мая 2012 года — во время шествия и митинга на Болотной площади. Оппозиционер не считает себя виновным: как он утверждает, в этот момент его вообще не было в Москве.

Шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года были согласованы, но в итоге произошли столкновения с представителями правоохранительных органов. Несколько десятков человек пострадали. Задержаны порядка 400 человек. В колонии в настоящее время находятся организаторы беспорядков на Болотной — оппозиционеры Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.