Новороссийск, Краснодарский край, 29 ноября, 2016, 07:29 — ИА Регнум. В Новороссийске Краснодарского края завершился прием документов на участие в конкурсе на должность главы города. Всего о своем желании бороться за высокий пост изъявили 16 человек. Среди них накануне в конкурсную комиссию заявился исполняющий обязанности градоначальника Игорь Дяченко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации 29 ноября.

Admnvrsk.ru Новороссийск

Последними подали документы директор МБУ «Дорожная служба города» Геннадий Кесьян, директор подразделения ООО «Билдис» в Новороссийске Валентин Отрошко и заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов.

Также в последний день необходимый пакет документов предоставили временно не работающий Юрий Иванов (окончил в 1972 году вечерние отделение энергетического факультета Фрунзенского политехнического института по специальности «Автоматика и телемеханика»), педагог Дворца творчества детей и молодёжи имени Сипягина Владимир Милеев и инженер-эколог Владимир Грибещенко.

Также по теме: Плюс один: Ряды претендентов на место мэра Новороссийска ширятся

Четыре директора и подполковник запаса хотят стать мэром Новороссийска

25 ноября комиссия приняла документы и зарегистрировала ещё четверых претендентов на пост главы Новороссийска. О своём желании принять участие в конкурсе заявили индивидуальный предприниматель Дмитрий Миронов, москвич, директор ООО «РАО Консалтинг» Андрей Рыбкин, генеральный директор ООО «Терминал В Шереметьево», депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Ярышев и директор ООО МЦ «Диагностика Экстра-Новороссийск» Дмитрий Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее намерение участвовать в конкурсе изъявили доктор медицинских наук, профессор, директор Новороссийского филиала Современной гуманитарной академии Павел Тукабаев, генеральный директор ООО «Строительная компания «Вестин», депутат городской думы Новороссийска VI созыва Сергей Канаев. Кроме того, в списке кандидатов — генеральный директор ООО «Аквамарин» Александр Вертеба, военный пенсионер, подполковник запаса Алексей Самохвалов, директор ООО «Аграрная инвестиционная компания АГРИКО» Владимир Бовин.

Напомним, после избрания теперь уже бывшего мэра Новороссийска Владимира Синяговского депутатом Государственной думы Российской Федерации с 30 сентября исполняет обязанности главы города Игорь Дяченко. Итоги конкурса будут подведены 21 декабря текущего года.