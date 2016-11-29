Москва, 29 ноября, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Минпромторг подготовил проект постановления правительства, согласно которому водительское удостоверение войдет в перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства одному из ритейлеров.

Иван Богданов. Мастер и подмастерье. 1893

О готовящихся изменениях знают представители 2-х розничных сетей и глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев.

Собеседник газеты рассказал, что перечь документов будет расширен из-за юридической коллизии. Дело в том, что для покупки сигарет и других табачных изделий продавцу достаточно показать водительские права. При этом, у алкоголя и табака одинаковый возрастной ценз.

«Получается, что продавать товары с одинаковым возрастным цензом можно по разному набору документов», — недоумевает источник издания.

Напомним, что на данный момент алкоголь разрешено продавать гражданам старше 18 лет по предъявлению паспорта, а также по загранпаспорту, служебному или дипломатическому паспорту, временному удостоверению личности, паспорту моряка или иностранного гражданина, военному билету, по виду на жительство или разрешению на временное проживание в РФ, удостоверению беженца или свидетельству о предоставлении временного убежища в России.