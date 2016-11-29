В Австралии зафиксировано масштабное вымирание Большого Барьерного рифа
Канберра, 29 ноября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Ученые зафиксировали случай крупного вымирания кораллов на Большом Барьерном рифе Австралии, сообщает 28 ноября Reuters.
За последние девять месяцев теплые моря вокруг Большого Барьерного рифа погубили несколько сотен километров кораллов, расположенных на отрезке в 700 километров.
Данное вымирание кораллов «почти наверняка» стало самым крупным из когда-либо зарегистрированных, площадь Большого Барьерного рифа составляет 348 тыс. квадратных километров, он является самым крупным коралловым рифом в мире, сообщил профессор Университета Джеймса Кука Эндрю Бэрд.
Напомним, что процесс обесцвечивания кораллов связан в первую очередь с изменением климата. При повышении температуры воды изменяются условия обитания микроскопических водорослей, которые живут в симбиозе с кораллами.
Водоросли начинают выделять токсины, в результате чего нарушается симбиотический союз между кораллами и микроскопическими водорослями. Кораллы оголяются и теряют свой цвет, становятся белыми. Обесцвеченные кораллы перестают расти и больше подвержены риску погибнуть.