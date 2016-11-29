Канберра, 29 ноября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Ученые зафиксировали случай крупного вымирания кораллов на Большом Барьерном рифе Австралии, сообщает 28 ноября Reuters.

Nasa.gov Участок Большого барьерного рифа — вид из космоса

За последние девять месяцев теплые моря вокруг Большого Барьерного рифа погубили несколько сотен километров кораллов, расположенных на отрезке в 700 километров.

Eco-turizm.net Большой Барьерный риф протянулся на две тысячи километров

Данное вымирание кораллов «почти наверняка» стало самым крупным из когда-либо зарегистрированных, площадь Большого Барьерного рифа составляет 348 тыс. квадратных километров, он является самым крупным коралловым рифом в мире, сообщил профессор Университета Джеймса Кука Эндрю Бэрд.

Напомним, что процесс обесцвечивания кораллов связан в первую очередь с изменением климата. При повышении температуры воды изменяются условия обитания микроскопических водорослей, которые живут в симбиозе с кораллами.

Водоросли начинают выделять токсины, в результате чего нарушается симбиотический союз между кораллами и микроскопическими водорослями. Кораллы оголяются и теряют свой цвет, становятся белыми. Обесцвеченные кораллы перестают расти и больше подвержены риску погибнуть.