Дамаск, 29 ноября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Сирийская Арабская Армия (САА) вернула контроль надо всей северо-восточной частью города Алеппо (Сирия), выбив террористов из двух кварталов — Шейх-Ходр и Шейх-Фарес, сообщили в штабе городского ополчения Алеппо.

Freedom House Разрушения в Алеппо

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кварталы освобождены от террористов, и теперь на этой территории ведут работу сапёры.

28 ноября российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщил, что подписаны соглашения о примирении с представителями ещё трёх населённых пунктов в провинциях Латакия и Хама.

Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения возросло до 1003. С командирами незаконных вооружённых формирований в сирийских провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра продолжаются переговоры о прекращении огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийская армия полностью вернула под контроль северо-восток Алеппо