Москва, 29 ноября, 2016, 05:28 — ИА Регнум. В России может быть расширен список документов, которые могут служить подтверждением возраста покупателя алкогольной продукции. Проект соответствующего постановления правительства подготовили в Минпромторге, пишет 29 ноября газета «Коммерсантъ».

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. Этюд. 1882

Как предполагается, постановление должно вступить в силу с 31 марта 2017 года. По информации издания, соответствующее письмо министерство уже разослало ретейлерам.

Отмечается, что поводом для расширения списка документов, предъявление которых даёт право приобретать алкоголь, стала юридическая коллизия. Аналогичный перечень документов для покупки сигарет и других табачных изделий уже включает в себя водительские права, а для покупки алкоголя нет. Таким образом, товары с одинаковым возрастным цензом приобретаются по разному набору документов.

Напомним, что на сегодняшний день, помимо паспорта гражданина РФ, для определения возраста покупателя спиртного продавец вправе потребовать заграничный, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение личности, паспорт моряка или иностранного гражданина, военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.