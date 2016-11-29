Пекин, 29 ноября, 2016, 05:26 — ИА Регнум. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ВМС НОАК, осенью Китай провел самые масштабные учения на воде в своей истории. По данным оборонного ведомства КНР, в маневрах приняли участие экипажи более 100 военных кораблей, а также десятки боевых самолетов.

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Учения прошли в сентябре, однако официальная информация о них появилась только сейчас, когда чиновники рассекретили данные о завершившихся маневрах. Кроме того, были раскрыты подробности еще двух военно-морских учений, которые прошли в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях в июле и августе. Информация о данных учениях также держалась в тайне, пишет «Сина синьвэнь».

Военный эксперт Ли Цзе, комментируя опубликованную информацию, подчеркнул, что Пекин таким образом оказывает давление на Сеул, требуя от него отказаться от размещения американских комплексов THAAD. По словам аналитика, учения были проведены, но держались в тайне по причине того, что открытые провокации и запугивание со стороны КНР могли спровоцировать Южную Корею, которая по-прежнему остается военным союзником США.

Ли Цзе отметил, что новости о том, что Япония рассматривает возможность размещения американских комплексов ПРО на своей территории, вероятнее всего, приведет к проведению очередных морских учений китайского флота в непосредственной близости от территориальных вод Японии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 ноября представители оборонного и внешнеполитического ведомств Китая и Японии провели рабочую встречу в Пекине. Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе, а также поделились собственными мнениями о перспективах развития сотрудничества по военной линии.