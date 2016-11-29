Якутск, 29 ноября, 2016, 06:45 — ИА Регнум. Два автомобиля Mitsubishi Outlander или их эквивалент собирается приобрести в лизинг МБУ «Эксплуатация и содержание объектов «Нам» для нужд администрации Намского района Якутии. За внедорожники из бюджета готовы заплатить почти 6 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM, ознакомившись с документами закупки.

Raiacars.com Mitsubishi Outlander

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Машины покупают на условиях финансовой аренды, первый лизинговый платёж составит 1,36 миллиона рублей. Расплатиться за автомобили полностью администрация Намского района намерена в течение двух лет. Источником финансирования называется бюджет муниципалитета.

По условиям закупки автомобили должны быть доставлены в село Намцы не позднее 30 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия часто удивляет масштабными тратами в кризис. На бюджетные деньги активно покупаются сувениры и подарки: золотые часы, серебряные ручки и медали, ордена с позолотой и бриллиантами и так далее.