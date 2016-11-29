Якутск, 29 ноября, 2016, 03:27 — ИА Регнум. 26−27 ноября 2016 года Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков с рабочей поездкой посетил самый западный регион Российской Федерации — Калининградскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Калининградская областная Дума

В рамках визита состоялась встреча спикера Ил Тумэна Александра Жиркова с Председателем Калининградской областной Думы Мариной Оргеевой. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, врио заместителя Председателя Правительства Калининградской области Гарри Гольдман, врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, начальник отдела по международным и межрегиональным связям Калиниградской областной Думы Марина Прозорова, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в г. Санкт-Петербург Юрий Кравцов, директор Государственного театра оперы и балета имени Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона Сергей Сюльский.

В начале встречи Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева подчеркнула, что первый визит Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) открывает новый этап сотрудничества между Калининградской областью и Республикой Саха (Якутия). Спикер областной Думы рассказала о социально-экономическом развитии региона и ознакомила с деятельностью парламента Калининградской области.

Александр Жирков обратил внимание на то, что визит официальной делегации из Якутии совпадает с гастролями Государственного театра оперы и балета имени Д.К. Суоруна-Омоллона в Калининградской области в рамках масштабного турне творческого коллектива, охватывающего исторические сцены Москвы, Санкт-Петербурга, а также Смоленска, Великого Новгорода, Минска, Вильнюса и Каунаса.

«Республика Саха (Якутия) имеет соглашения с большим количеством регионов Российской Федерации на исполнительном уровне, на уровне глав регионов, органов законодательной власти. Для представительных органов власти эти соглашения важны, прежде всего, для обмена опытом законодательной деятельности. Во-вторых, для взаимной поддержки продвижения законодательных инициатив региона в Федеральном Собрании Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти. Совет законодателей Федерального Собрания Российской Федерации, членом президиума которого я являюсь, интенсивно работает по вопросам взаимодействия представительных органов, консолидируя нас, парламентариев, инициирует сотрудничество между субъектами. В состав Дальневосточного федерального округе входит 9 субъектов, законодатели которых с коллегами из Северо-Западного федерального округа подписали соответствующее соглашение и имеют практику совместного продвижения законодательных инициатив. Мы заинтересованы в расширении межпарламентского сотрудничества и наша встреча тому подтверждение», — отметил спикер Ил Тумэна Александр Жирков.

Марина Оргеева отметила, что следует рассмотреть возможности установления и реализации связей между Республикой Саха (Якутия) и Калининградской областью в развитии бизнеса. Председатель Калининградской областной Думы выразила благодарность спикеру Ил Тумэна за укрепление связей между нашими регионами.

Врио заместителя Председателя Правительства Калининградской области Гарри Гольдман заметил, что для успешных гастролей Государственного театра оперы и балета Якутии созданы все условия с их стороны и от имени Правительства Калининградской области поблагодарил руководство республики в лице Александра Жиркова за взаимодействие, за выбор региона для турне мастеров сцены Якутии.

На встрече стороны обсудили вопрос заключения соглашения о сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Калининградской областной Думой.

«Первая встреча заложит основу для дальнейшего укрепления отношений не только между парламентами, между творческими коллективами, но и между представителями малого и среднего бизнеса. Это будут контакты, которые будут полезны двум субъектам России», — подчеркнула Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.

26 ноября Председатель Государственного Собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Александр Жирков посетил концерт мастеров искусств Республики Саха (Якутия) в Кафедральном Соборе — символе Калининградской области.

На следующий день, 27 ноября, якутская труппа представила спектакль «Князь Игорь» в «Янтарь-холле», в современном многофункциональном концертном комплексе г. Светлогорска, расположенном на живописном берегу Балтийского моря.

После триумфального выступления коллектива театра на сцене Калининградской области спикер Ил Тумэна Александр Жирков отметил: «Для такого зрелищного направления как театральное искусство важна оценка зрителя как высшего судьи. Руководство республики вместе с коллективом театра задумало знаменательную памятную дату юбилея отметить особым образом, организовать турне двух крупных коллективов с численностью свыше 400 человек в России и в странах ближнего зарубежья. На такое решиться может не каждый регион и не способен каждый театр. Государственный театр оперы и балета имени Д.К.Сивцева-Суоруна Омолоона имеет высокий уровень мастерства, который может продемонстрировать в любой стране, перед любой публикой. С большим изумлением и благодарностью зрители открыли для себя наш оркестр, хор, наших артистов, ведущих солистов. Они завоевали неподдельный интерес, благодарность и восхищение зрителей во всех театрах, где они выступили, достойно представили культуру и искусство республики».