Йошкар-Ола, 29 ноября, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Леонид Маркелов с оптимизмом оценивает перспективы республики в качестве туристического кластера. В то же время он отмечает, что для местных бизнесменов появляется масса новых возможностей — «клондайк». Об этом Маркелов сказал в интервью телеканалу «Регион 12».

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«600 тыс. туристов. Они что-то здесь приобретают, кто-то ночует в гостиницах, кто-то идет в магазин, кто-то идет в театр, заправляется на заправках наших, совершают правонарушения — их штрафуют. Смотрите, сколько открыто различных кафе, зрелищных заведений, гостиниц — это очень хорошо. Это новый кластер для республики, который позволит целую отрасль создать», — мечтает глава Марий Эл.

«Представьте себе, что 1 млн человек посетит республику, переночевав в республике, оставит каждый из них 10 тыс. рублей. Посчитайте сумму, и голова закружится! А я этого и добиваюсь, — добавил Маркелов и продолжил: — Что касается эффекта. То этот эффект уже сейчас ощущается — у нас больше 40 новых должностей появилось, которые хорошо оплачиваются. Это гиды, мы рассчитываем, что будет 60 гидов к концу 2017 года, сколько это туристических групп. И поток у нас будет в 2017 году более 700 тыс. человек. Я считаю, что это, скажем так, клондайк для малого бизнеса. Открывайте кафе, открывайте хостел, занимайтесь производством сувенирной продукции. Это поле еще никто не занял».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, центр столицы Марий Эл Йошкар-Олы украшает множество свежесозданных архитектурных копий, которые и должны привлекать туристов в республику.

В частности, считается, что площадь Оболенского-Ноготкова копирует венецианскую площадь Сан-Марко. Расположенное на ней здание Национальной художественной галереи Марий Эл является измененной копией дворца Дожей в Венеции. На площади Республики возведен Собор Благовещения Пресвятой Богородицы, объединяющий черты московского храма Василия Блаженного и Храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. Есть в Йошкар-Оле и уменьшенная копия Спасской башни Московского Кремля.

Театр кукол в столице Марий Эл напоминает замок Спящей красавицы в парижском Диснейленде, который, в свою очередь, стилизован под средневековый замок Нойшванштайн (Бавария).