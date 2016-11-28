Кишинёв, 29 ноября, 2016, 01:52 — ИА Регнум. ЕС заинтересован в политической стабильности в Молдавии и готов сотрудничать с избранным президентом республики Игорем Додоном в том, что касается проведения реформ и реализации Соглашения об ассоциации Молдавии с Евросоюзом. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с молдавским премьер-министром Павлом Филипом еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вступление в ЕЭС

Хан подчеркнул, что ЕС уважает результаты выборов в Молдавии, и формат взаимодействия Брюсселя с Кишиневом после избрания «пророссийского» политика Игоря Додона президентом никак не изменится.

Филип в свою очередь сказал, что президентская избирательная кампания в Молдавии была острой, и в ходе нее звучало много громких заявлений, но теперь пришло время отложить предвыборную риторику в сторону и всем вместе взяться за модернизацию, реформы и «евроинтеграцию».

Премьер добавил, что уже обсуждал это с Додоном и приехал в Брюссель с месседжем о том, что приверженность молдавских властей «европейскому курсу» необратима, а Соглашение об ассоциации с ЕС пересмотрено не будет.

Ранее, напомним, избранный президент Молдавии Игорь Додон признал, что не сможет отменить Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС, потому что у президента нет таких полномочий и потому, что хочет быть «президентом для всех граждан Молдавии, а не только социалистов».

В ходе визита в Брюссель премьер Молдавии Павел Филип также встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском, еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом и зампредседателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Филип в ходе встреч обещал продолжение реформ и «евроинтеграции», а еврочиновники — поддержку, финансовую помощь и инвестиции в энергетический сектор Молдавии.

«Наши отношения с ЕС вернулись к нормальному ритму», — констатировал по итогам встреч молдавский премьер.