Даллас, США, 29 ноября, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Власти штата Техас заявляют о первом случае локального заражения вирусом Зика, передает Reuters 29 ноября.

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Согласно заявлению Департамента здравоохранения Техаса, смертельно опасное заболевание обнаружено у женщины в округе Камерон на границе с Мексикой, женщина не выезжала за пределы штата. Врачи считают, что речь идет о заражении вирусом от «местных» комаров.

Как заявил журналистам представитель Департамента здравоохранения, доктор Джон Хеллерштедт, появление комаров — переносчиков вируса в Техасе было «только вопросом времени».

«Мы не считаем, что вирус может широко распространиться в Техасе, но может возникнуть больше случаев заражения… особенно в тех частях штата, в которых относительно тепло осенью и зимой», — пояснил Хеллерштедт.

Власти округа Камерон сообщили, что «приняли меры по сокращению популяции комаров» в городе Браунсвилл, в котором зафиксировано заражение.

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С 1947 до 2015 года в мире было отмечено всего 15 случаев заболевания лихорадкой Зика, однако с конца 2015 года началось шквальное распространение вируса в Южной Америке, в августе 2016 года были зафиксированы первые случаи заражения в США, после чего правительство приняло ряд экстренных мер. В конце сентября Конгресс США одобрил выделение правительством $1,1 млрд на «окончательное решение проблемы» с комарами — переносчиками вируса Зика.