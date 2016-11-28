Архангельск, 29 ноября, 2016, 00:14 — ИА Регнум.



Владимир Станулевич Факсимильное издание «Архангельского евангелия» 1912 года точно воспроизводящее подлинник 1092 года

В 2017 году исполняется 925 лет Архангельскому Евангелию — четвертой по древности, точно датированной, русской книге после «Остромирова Евангелия» 1057 года и «Изборников Святослава» 1073 и 1076 годов. Есть еще «Саввина книга» X века, но она не имеет точной датировки, хотя ее примерно относят к началу XI века.

История обнаружения «Архангельского Евангелия» похожа на приключение — у московского купца Сергея Тихоновича Большакова, пополнявшего библиотеку Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека), появился Ломоносов — как крестьянин с Двины, пришедший с рыбным обозом. Он задешево продал древнюю книгу, и купец ее перепродал в музей. Первоначально книгу датировали XII веком, но книг этого века было относительно много, и цены, которую хотел Большаков, музей не дал.

Но книга попала в руки настоятеля Данилова монастыря Амфилохия, который через 11 дней тщательного изучения обнаружил дату написания Евангелия — 1092 год. Век оказался не XII, а XI — что совершенно меняло дело. Правда, Императорская публичная библиотека подвергла сомнению датировку книги, но потом пожалела — Румянцевский музей уже купил Евангелие за 700 рублей.

Как считают специалисты, Евангелие было написано в южнославянских землях, для небогатой обители. В нем нет миниатюр и только одна хорошо выписанная заставка. В 1912 году факсимильное издание этого Евангелия преподнесли императору Николаю Второму на 300-летие Дома Романовых. Издание полностью повторяло фактуру пергамена, толщину страниц и переплета, его прошивку, надпись о постановке на учет в 1877 году и даже ходы жучков, проеденные в последних страницах. Тираж издания был ограничен 100 экземплярами — в Архангельске один хранится в областной библиотеке, а второй — в краеведческом музее.

24 мая 2017 года Архангельская областная научная библиотека планирует провести Дни славянской письменности, посвященные Архангельскому евангелию 1092 года. Хорошо бы провести эту годовщину широко, как памятную дату всей книжной культуры Русского Севера — по всему краю, в Москве и Санкт-Петербурге.

Книги попали на Север, или Заволочье, — как его называли в русских летописях с IX века, ранее чем во многие места центральной и северо-восточной Руси, вместе с новгородской колонизацией и созданием опорных пунктов с церквями — Усть-Емцы, Усть-Пинеги, Усть-Ваги и других. Север сохранил, в отличие от запада, юга и центра Руси, книжные памятники, избежав многих вражеских вторжений.

Северные монастыри имели писцов и получали вклады церковными книгами. В 1340 году в древнейший Лявленский монастырь перед своей смертью сделал вклад Евангелием великий князь Московский Иван Калита (1288−1340). Вклад сопровождала интрига — в 1337 г. он послал рать на Двинскую землю, чтобы отнять ее у Новгорода, но двиняне отразили войско. После этого Калита пытался внести раздор грамотами об отделении Печорской стороны от власти новгородского посадника. Вклад книги, без сомнения, был не только даром, но и элементом политики великого князя. Им умирающий Калита давал понять, что просит не только отпущения грехов, но и сохраняет интерес Москвы к Заволочью. В 1633 году Лявленский монастырь был присоединен к Антониево-Сийскому, и Евангелие вошло в его библиотеку под названием «Сийского».

Старший сын Ивана Грозного Иван Иванович (1554−1581) в 1579 году в благодарность за молитвы во здравие согласился на просьбу сийских монахов лично написать житие святого Антония Сийского. С Сийским монастырем связано еще одно Евангелие — великолепное произведение искусства, находящееся в Библиотеке Академии наук, на 930 станицах которого более 3000 миниатюр и заставок. В 1695 году Евангелие вместе с четырьмя сундуками книг было прислано в монастырь патриаршим казначеем Паисием — бывшим монахом обители. В середине XVII века монастырь даже закупил небольшую типографию, печатавшую выписки из Октоиха и листы Сийского месяцеслова.

Новый этап в книжной жизни Севера пришел с архиепископом Афанасием Холмогорским (1642−1702), в библиотеке которого находилось около 500 экземпляров книг. Владыка создал в Холмогорах писцовую артель, снабжавшую приходы церковной литературой, выпустившую двухтомный «Лечебник», «Двинской летописец», «Три пути наступления на Швецию». Большие библиотеки в период Владыки Афанасия могли себе позволить даже священники — один из них, друг архиепископа Павел Дудин снабжал Владыку книжными новиками. Из библиотеки семейства Дудиных выпросит «Арифметику» Магницкого и «Грамматику» Смотрицкого юный Михайло Ломоносов.

Книжному богатству Севера способствовало положение единственного русского порта, через который иностранцы ввозили в Россию предметы роскоши, а книги были тогда роскошью — Афанасий Холмогорский купил «Житие Сергия Радонежского и Саввы Сторожевского» за 2 рубля 4 деньги в 1685 году, когда породистый конь стоил 2 рубля. Кризис Архангельска после указа Петра Первого 1718 года о запрете морской торговли через него, упадок северных монастырей после секуляризации 1764 года, подкосили церковные библиотеки Севера. Роскошное Сийское Евангелие 1693 года лежало с другими книгами в монастыре невостребованным — в 1903 году их свезли в Архангельское епархиальное древлехранилище.

При советской власти в связи с ликвидацией епархии большинство книг поступило в государственный областной архив, Архангельскую публичную библиотеку, краеведческий музей, откуда они направлялись в библиотеки Москвы и Ленинграда. Начался этот «исход» в 1920-е годы и продолжался вплоть до 1980-х. В 1953 году были вывезены в Библиотеку имени Ленина 607 книг славянской печати, в 1965 году 1475 экземпляров старопечатных иностранных и русских книг были вывезены в Библиотеку Академии наук. Археографические экспедиции ленинградского Пушкинского дома вывезли сотни древних книг из экспедиций в Пинежский район Архангельской области. Основатель древлехранилища Пушкинского дома Владимир Малышев писал: «Мы должны быть благодарны Русскому Северу, он возвратил нам книжные памятники истории фактически из небытия». Архангельский исследователь книг Галина Седова считает, что тем самым книги были спасены физически и для науки — в Архангельске не было условий их хранения, многие из них лежали в пакгаузах Архангельской таможни, востребованности учеными не было.

Возвращение некоторых древних книг, как это сейчас иногда практикуется — когда есть вторые экземпляры, в Архангельск перед 500-летием Антониево-Сийского монастыря в 2020 году, повысит интерес к книжной культуре Русского Севера. В ходе подготовки к юбилею будет поставлен вопрос факсимильного издания одной из книг, связанных с монастырем, — в идеале переиздать роскошное Сийское Евангелие 1693 года.