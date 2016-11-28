Минск, 29 ноября, 2016, 00:03 — ИА Регнум. В субботу 26 ноября перед общественностью Гродно состоялось выступление координаторов Гражданской кампании «Комитет 17 сентября», рассказавших о важности придания дате 17 сентября 1939 года статуса Дня воссоединения белорусского народа, сообщает гродненское издание grodno-best.info.

Grodno-best.info

Координаторы «Комитета 17 сентября» рассказали о своей культурно-просветительской деятельности в Минске и других городах республики, а также о значении даты 17 октября 1939 года в истории белорусского народа. Студенчеству и ветеранам, а также представителям научной и творческой интеллигенции были представлены интересные факты о социальном, экономическом и политическом положении Западной Белоруссии в составе польского государства.

Гродненцы в ходе дискуссии подняли вопрос о том, почему столь значимая дата, как 17 сентября не отмечается в Республике Беларусь. Докладчики напомнили, что в августе 1945 года было принято постановление ЦК КП (б)Б «О подготовке и проведении празднования 17 сентября — Дня воссоединения белорусского народа в едином Белорусском государстве» и памятная дата фактически имела тот же статус, что и нынешняя 3 июля — День независимости Республики Беларусь (в память об освобождении в 1944 году столицы БССР от немецко-фашистских захватчиков). Однако в силу ряда причин уже в «хрущёвские времена» торжеств с салютами и народными гуляньями 17 сентября не проводилось, отметили представители «Комитета 17 сентября».

На закономерный вопрос о причинах, по которым руководство БССР прекратило отмечать памятную дату и нынешнее руководство республики не спешит вернуть этому дню календаря прежний статус, координаторы «Комитета 17 сентября» нашли ответы. Дело в том, что сыграло свою роль стремление советского руководства не акцентировать внимание на данной дате в свете дружбы и сотрудничества с «польскими товарищами» в рамках СЭВ и ОВД, а также стремление нынешнего руководства республики улучшить отношения с Польшей и с Западом в целом.

Издание отметило, что представители гродненской общественности обратили внимание на памятные места в городе, в частности — на улицу 17 сентября. Такие же названия были у улиц во многих городах Белоруссии. Сейчас гродненская улица укорочена и в целом находится в неприглядном виде, «на её углу расположен Дом польский, а могло бы находиться представительство Россотрудничества», отметили авторы публикации.

В ходе дискуссии было отмечено, что западные соседи не стесняются изложения национальных историй без оглядок на мнение белорусов, чествования Юзефа Пилсудского и стремлений к реституции. Координаторы «Комитета 17 сентября» Сергей Шиптенко и Владимир Рыженков обратили внимание гродненцев на последствия ревизионизма и отрицания национальной истории, явленные в недавнем решении Верховного совета Украины.

События сентября 1939 года и их последствия были не единственной темой мероприятия. Также состоялась презентация краеведческого труда «Славные имена Белой Руси», выполненного в рамках гражданской инициативы «Союз». С самопрезентацией выступило гродненское издание grodno-best.info. Гродненские поэты прочитали свои стихи.

В мероприятии приняло участие около 100 человек, представителей разных возрастов и организаций. Все они имели возможность задать вопросы и получили в подарок книги. Около 20 книг российских издательств гости передали в библиотеку одного из местных вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, учредительное собрание Гражданской кампании «Комитет 17 сентября» состоялось 17 сентября в Минске. По итогам было принято заявление, в котором отмечено, что в этот день 77 лет назад «начался Освободительный поход Красной Армии, позволивший воссоединиться белорусам и украинцам в рамках своих национальных республик». В октябре был определены формы и перспективные направления деятельности «Комитета 17 сентября», среди которых важное место отведено просветительской деятельности и сотрудничеству с единомышленниками из России и Украины.

Также напомним, что по итогам Освободительного похода Красной Армии 17 сентября 1939 года Украинская и Белорусская ССР укрупнили свои территории за счёт воссоединения с Западной Украиной и Западной Белоруссией — «восточных окраин» (kresy wschodnie) II Речи Посполитой в межвоенный период, оккупированных в ходе советско-польской войны 1919−1921 годов, итоги которой были закреплены Рижским мирным договором 18 марта 1921 года. После Второй мировой войны Польская Народная Республика признала границы СССР и не предъявляла территориальных претензий.

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