«Фийон – участник триумфального марша Путина»
Мадрид, 28 ноября, 2016, 22:07 — ИА Регнум. Испанцев можно понять: ситуация у соседей развивается таким образом, что в Елисейский дворец, скорее всего, придет кто-то из тех, чьи взгляды с нынешними ориентирами правителей Евросоюза, мягко говоря, не совпадают.
«Франсуа Фийон, политик, который постепенно «ковал свое железо», особенно не выделяясь, теперь оказывается самым вероятным кандидатом на президентских выборах от республиканцев. Он выигрывает дебаты у своих соперников «в одни ворота» и видится сегодня единственным, кто может остановить шествие к президентскому креслу Марин Ле Пен», — пишет испанское электронное издание El Confidencial.
Испанская политическая элита рада, конечно, что «популистку из Национального фронта» может кто-то остановить. Но расстраивается одновременно, потому что фигура «тормоза» совсем не тех взглядов, что преобладают в теперешнем ЕС.
«Фийон, возможно, лучше, чем Ле Пен, но… Он путинист, исламофоб, антилиберал и ультракатолик. Он против абортов и усыновления детей однополыми парами, — перечисляет «прегрешения» экс-премьер-министра Франции испанская газета. — Французские ведущие издания Le Monde, Liberation и L’Obs, понимая, что их кандидат от левых, Олланд, обречен проиграть, поддерживали Алена Жюппе, поскольку он хоть и правый, но либеральных настроений. Не вышло».
«После «брекзита» и трампасо (буквально: «удара Трампом» — прим. ИА REGNUM) Европа теперь получит еще и Фийона, который, очень похоже, будет жестким, как в свое время Маргарет Тэтчер или Герхард Шредер, — прогнозирует парижский корреспондент испанского СМИ Луис Ривас. — Он уже внес в свои предвыборные обещания идеи сократить госрасходы с 57% до 50% ВВП и уволить 500 тысяч госчиновников (во Франции их 5,2 млн — больше, чем в любой другой стране Европы). Победа Фийона на праймериз республиканцев ломает все прогнозы, которые рисовали политологи Франции».
«Франсуа Фийон: от незаметного безликого премьера до знаменосца ультралиберальной революции» — под таким заголовком выдает свой анализ El Mundo.
«Франсуа Фийон — гораздо более разносторонняя и даже где-то неожиданная личность, чем казалось ранее. Еще недавно его биографию можно было описать в двух словах: родился в семье интеллигентов — мать историк, отец нотариус. Католик, консервативный политик, противник однополых браков, на этом все, — перечисляет добродетели Фийона парижский корреспондент Энрик Гонсалес. — Однако теперь, когда пришла нужда покопаться в его жизнеописании поглубже, выясняется, что экс-премьер — человек хваткий, резкий, своенравный и целеустремленный. Его дважды исключали из католической школы: один раз за то, что бросил в классе бомбу со слезоточивым газом, другой — за организацию демонстрации против учителя.
В 27 лет он был избран мэром своего города Сабле-сюр-Сарт и присоединился к течению молодых реставраторов консервативной политики, которое возглавляли Филипп Сеген, Филипп де Вилье и Франсуа Байру. В 1992 году голосовал против Маастрихтского договора (Договор о Европейском союзе — прим. ИА REGNUM) — уже тогда он проявил себя сторонником сильного государства и националистом. Николя Саркози, став президентом, премировал его за преданность местом премьер-министра, но затем унизил, называя «бесполезным», на самом деле открыв в нем ультралиберала и устрашившись этого».
В общем, по словам журналиста, Фийона никак нельзя назвать подарком для Запада. «Взглядов своих он не утратил, принципами не поступился, есть уверенность, что он и дальше будет антиисламистом, гомофобом, а теперь еще и путинистом».
«Брекзит», Трамп, Молдавия, Болгария, Алеппо, а теперь — Фийон: что ни день, то хорошие новости для Путина», — отмечает корреспондент газеты El Pais Андреа Рицци.
Череду этих имен, названий и событий журналистка называет не иначе, как «Триумфальный марш Путина», вынося это в заголовок своей статьи.
«Это — не единичные эпизоды, указывает Рицци. — Практически все значимые события в мире сегодня связаны с именем хозяина Кремля. Более того, они все — в его пользу. Победа Трампа в Штатах (сторонника, как и Фийон, кардинального улучшения отношений с Россией и поклонника авторитарного Путина). Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, расколовший Европу и ослабивший ЕС. Успешные для пророссийских кандидатов выборы в Молдавии и Болгарии. «Зеленый свет» расширению «Газпромом» поставок газа в Европу через газопровод OPAL, минуя Польшу и Украину. Это все — в позитив Кремлю».
Единственной картой, которую Запад пытается еще разыграть против Москвы, по мнению журналистки, остается Украина, которая — тоже не такой уж выигрышный материал, поскольку «мало кто уже вообще помнит, что это такое, ибо Путину удалось заморозить этот конфликт». Настолько, что Киев не в силах понять, «что за интересы на бывшем постсоветском пространстве он отстаивает».
Единственная надежда раскачать Россию, сделать ее нестабильной (а, значит, и победить) заключена, по мнению корреспондента, в том, чтобы постоянно напоминать о возможностях внутренних беспорядков в стране. На основе того, что «ЕР выиграла выборы, но явка была на 12% ниже, чем четыре года назад». И того, что, «по данным МВФ, в 2015 г. ВВП России упал на 3,7%, а в 2016-м должен сократиться на 1,8%». И еще того, что «Россия вроде бы подает себя сверхдержавой, а имеет на душу населения тот же доход, что и Испания. Конечно, обладание ядерным арсеналом, богатые запасы полезных ископаемых и неограниченное желание вступать в военные альянсы с выгодными соседями поддерживают престиж России на высоком уровне и позволяют получать блестящие с точки зрения стратегии результаты, но…»
Но все это вышеперечисленное вряд ли убедит французское общество в том, что надо отказаться голосовать за Франсуа Фийона, намекает Андреа Рицци.