Мадрид, 28 ноября, 2016, 22:07 — ИА Регнум. Испанцев можно понять: ситуация у соседей развивается таким образом, что в Елисейский дворец, скорее всего, придет кто-то из тех, чьи взгляды с нынешними ориентирами правителей Евросоюза, мягко говоря, не совпадают.

Kremlin.ru Владимир Путин с Франсуа Фийоном

«Франсуа Фийон, политик, который постепенно «ковал свое железо», особенно не выделяясь, теперь оказывается самым вероятным кандидатом на президентских выборах от республиканцев. Он выигрывает дебаты у своих соперников «в одни ворота» и видится сегодня единственным, кто может остановить шествие к президентскому креслу Марин Ле Пен», — пишет испанское электронное издание El Confidencial.

Испанская политическая элита рада, конечно, что «популистку из Национального фронта» может кто-то остановить. Но расстраивается одновременно, потому что фигура «тормоза» совсем не тех взглядов, что преобладают в теперешнем ЕС.

«Фийон, возможно, лучше, чем Ле Пен, но… Он путинист, исламофоб, антилиберал и ультракатолик. Он против абортов и усыновления детей однополыми парами, — перечисляет «прегрешения» экс-премьер-министра Франции испанская газета. — Французские ведущие издания Le Monde, Liberation и L’Obs, понимая, что их кандидат от левых, Олланд, обречен проиграть, поддерживали Алена Жюппе, поскольку он хоть и правый, но либеральных настроений. Не вышло».

«После «брекзита» и трампасо (буквально: «удара Трампом» — прим. ИА REGNUM) Европа теперь получит еще и Фийона, который, очень похоже, будет жестким, как в свое время Маргарет Тэтчер или Герхард Шредер, — прогнозирует парижский корреспондент испанского СМИ Луис Ривас. — Он уже внес в свои предвыборные обещания идеи сократить госрасходы с 57% до 50% ВВП и уволить 500 тысяч госчиновников (во Франции их 5,2 млн — больше, чем в любой другой стране Европы). Победа Фийона на праймериз республиканцев ломает все прогнозы, которые рисовали политологи Франции».

«Франсуа Фийон: от незаметного безликого премьера до знаменосца ультралиберальной революции» — под таким заголовком выдает свой анализ El Mundo.

«Франсуа Фийон — гораздо более разносторонняя и даже где-то неожиданная личность, чем казалось ранее. Еще недавно его биографию можно было описать в двух словах: родился в семье интеллигентов — мать историк, отец нотариус. Католик, консервативный политик, противник однополых браков, на этом все, — перечисляет добродетели Фийона парижский корреспондент Энрик Гонсалес. — Однако теперь, когда пришла нужда покопаться в его жизнеописании поглубже, выясняется, что экс-премьер — человек хваткий, резкий, своенравный и целеустремленный. Его дважды исключали из католической школы: один раз за то, что бросил в классе бомбу со слезоточивым газом, другой — за организацию демонстрации против учителя.

В 27 лет он был избран мэром своего города Сабле-сюр-Сарт и присоединился к течению молодых реставраторов консервативной политики, которое возглавляли Филипп Сеген, Филипп де Вилье и Франсуа Байру. В 1992 году голосовал против Маастрихтского договора (Договор о Европейском союзе — прим. ИА REGNUM) — уже тогда он проявил себя сторонником сильного государства и националистом. Николя Саркози, став президентом, премировал его за преданность местом премьер-министра, но затем унизил, называя «бесполезным», на самом деле открыв в нем ультралиберала и устрашившись этого».

В общем, по словам журналиста, Фийона никак нельзя назвать подарком для Запада. «Взглядов своих он не утратил, принципами не поступился, есть уверенность, что он и дальше будет антиисламистом, гомофобом, а теперь еще и путинистом».

«Брекзит», Трамп, Молдавия, Болгария, Алеппо, а теперь — Фийон: что ни день, то хорошие новости для Путина», — отмечает корреспондент газеты El Pais Андреа Рицци.

Череду этих имен, названий и событий журналистка называет не иначе, как «Триумфальный марш Путина», вынося это в заголовок своей статьи.

«Это — не единичные эпизоды, указывает Рицци. — Практически все значимые события в мире сегодня связаны с именем хозяина Кремля. Более того, они все — в его пользу. Победа Трампа в Штатах (сторонника, как и Фийон, кардинального улучшения отношений с Россией и поклонника авторитарного Путина). Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, расколовший Европу и ослабивший ЕС. Успешные для пророссийских кандидатов выборы в Молдавии и Болгарии. «Зеленый свет» расширению «Газпромом» поставок газа в Европу через газопровод OPAL, минуя Польшу и Украину. Это все — в позитив Кремлю».

Единственной картой, которую Запад пытается еще разыграть против Москвы, по мнению журналистки, остается Украина, которая — тоже не такой уж выигрышный материал, поскольку «мало кто уже вообще помнит, что это такое, ибо Путину удалось заморозить этот конфликт». Настолько, что Киев не в силах понять, «что за интересы на бывшем постсоветском пространстве он отстаивает».

Единственная надежда раскачать Россию, сделать ее нестабильной (а, значит, и победить) заключена, по мнению корреспондента, в том, чтобы постоянно напоминать о возможностях внутренних беспорядков в стране. На основе того, что «ЕР выиграла выборы, но явка была на 12% ниже, чем четыре года назад». И того, что, «по данным МВФ, в 2015 г. ВВП России упал на 3,7%, а в 2016-м должен сократиться на 1,8%». И еще того, что «Россия вроде бы подает себя сверхдержавой, а имеет на душу населения тот же доход, что и Испания. Конечно, обладание ядерным арсеналом, богатые запасы полезных ископаемых и неограниченное желание вступать в военные альянсы с выгодными соседями поддерживают престиж России на высоком уровне и позволяют получать блестящие с точки зрения стратегии результаты, но…»

Но все это вышеперечисленное вряд ли убедит французское общество в том, что надо отказаться голосовать за Франсуа Фийона, намекает Андреа Рицци.