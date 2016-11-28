Воронеж, 28 ноября, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Значительная часть студентов недавно созданного воронежского опорного технического университета не получила стипендию за ноябрь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dan Moyle Пустые карманы

О том, что стипендии задерживаются, сообщения от студентов начали поступать еще на прошлой неделе. В профсоюзной организации студентов ВГАСУ сообщили, что часть учащихся деньги все же получили, но в сокращенных размерах. В связи с задержкой запрос был направлен в Минобрнауки РФ.

Сегодня же, 28 ноября, студенты пришли к ректорату, чтобы прояснить ситуацию. К ним вышел исполняющий обязанности проректора Дмитрий Проскурин.

«Деньги министерство вам стипендию за ноябрь уже перечислило. Но так как в казначействе произошло слияние вот этих двух счетов, и стал одни, там технические проблемы. Министерство просит вам сообщить, что деньги в казначействе, говорит, что деньги до 5−10 декабря, вы все деньги в полном объёме получите», — цитируют Проскурина «Вести-Воронеж».

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в вузе, все выплаты по стипендиям будут завершены до 10 декабря. Ситуацию в вузе объяснили техническими причинами — деньги на лицевой счет ВГТУ Федеральным казначейством были перечислены с задержкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре преподаватели ВГУ получили заработную плату с задержкой, а выплаты за коммерческие часы сверх ставки на некоторых факультетах не производились с сентября. В то же время, как заверил ректор вуза Дмитрий Ендовицкий, в настоящее время ситуация стабильная. Информация о задержке стипендий приходила в ноябре и из другого воронежского вуза — аграрного университета.

Добавим, что опорный вуз в Воронеже был создан весной этого года — путем слияния Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.