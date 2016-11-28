Одинцово, Московская область, 28 ноября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. В Подмосковье 28 ноября сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки задержан замруководителя администрации городского поселения Одинцово, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в городской администрации Одинцово. Размер взятки не называется в интересах следствия, но уточняется, что размер является особо крупным.

Connor Tarter Арест

Задержание прошло в здании администрации городского поселения Одинцово. Как отметил глава городского поселения Одинцово Александр Гусев, в настоящий момент в здании администрации проводятся следственные действия, в здание нельзя войти и из него нельзя выйти. Сотрудники администрации оказывают правоохранительным органам полное содействие.

Отметим, что вновь и вновь появляются громкие коррупционные дела. Одним из последних случаев, заставившим обратить на себя внимание не только в РФ, но и за ее пределами, стало задержание теперь уже бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Ночью 15 ноября Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении экс-министра. По версии следствия, Улюкаев получил взятку $2 млн за выданную министерством положительную оценку, благодаря которой ПАО «НК «Роснефть» смогло приобрести госпакет акций ПАО АНК «Башнефть», составляющий 50%.

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