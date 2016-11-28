Уфа, 28 ноября, 2016, 20:30 — ИА Регнум.



Stolbovsky Техника коммунальных служб

Богатые нефтехимики и бедные обувщики

21 ноября UfacityNews выяснял, в каких сферах больше всего выросла зарплата в Башкирии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самое большое увеличение заработка наблюдается в сфере «Добыча полезных ископаемых». Зарплата выросла на 19,3% и составила 54 тыс. 095 рублей. На 17,5% увеличилось вознаграждение за труд на предприятиях, занятых производством нефтепродуктов (средняя зарплата — 70 тыс. 004 рубля), на 113% — химическим производством (зарплата — 41 тыс. 603 рубля), на 10,1% — в сфере «Производство машин и оборудования» (зарплата — 28 тыс. 929 рублей). При этом зарплата в текстильном и швейном производстве составляет 15 тыс. 527 рублей, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви — 11 тыс. 825 рублей. Как отмечено рядом СМИ, большинство жителей Башкирии (85% участников опросов) основным поводом для увольнения назвали нежелание работодателей повышать зарплату. Как отмечают аналитики, в 2013 году так отвечали только 22% респондентов. При этом три года назад основными причинами были скучные задачи, усталость и жажда перемен.

Рекорды Географического диктанта

Газета «Республика Башкортостан» и ряд СМИ в этот день рассказывали, как в Башкирии написали Географический диктант. В этом году в республике он прошел на рекордном количестве площадок — более 100. Республика оказалась по количеству площадок на втором после Якутии месте. Диктант писали жители почти всех городов и районов. В Уфе диктант прошел на четырех площадках: в Башкирском педуниверситете, в БашГУ, в институте социальных технологий и в Детском эколого-биологическом центре «Росток». Диктант состоял из 30 вопросов, работы участников проверят преподаватели географии в Москве. Как сообщили в УФСИН по РБ, к всероссийской акции присоединились 20 человек, отбывающие наказание в мелеузовской ИК-7 строгого режима. В Уфе диктант писали министр образования РБ Гульназ Шафикова, ректор БГПУ Раиль Асадуллин, ректор БГУ Николай Морозкин, председатель регионального отделения Русского географического общества в РБ Камиль Зиганшин. В селе Красный Ключ Нуримановского района Географический диктант писал депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Ильдар Бикбаев.

Долги по налогам сокращаются

Ряд СМИ 21 ноября сообщил, что долги жителей Башкирии за налоговые выплаты составляют 14,5 млрд рублей. Это при том, что с начала года цифра сократилась на 160 млн рублей. В Налоговой службе заявляют, что значительную роль в перечислении денег гражданами играют сотрудники правоохранительных органов. За три прошедших квартала жители республики уплатили налогов на общую сумму 198 млрд рублей. Региональный бюджет пополнился на 84 млрд рублей, что больше прошлогоднего показателя на 2,2%.

Дело на 900 миллионов

22 ноября «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что уголовное дело бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина готовится к передаче в суд. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в бытность работы в мэрии. По версии следствия, в 2011 году господин Никитин, который возглавлял комиссию по землепользованию и застройке, организовал перевод в муниципальную собственность земельного участка, на котором ранее, до 2009 года, располагался аэродром ДОСААФ. В 2011 году право аренды участка на аукционе было продано за 100 млн рублей ООО «Проектно-инвестиционная компания «Башкиргражданпроект» предпринимателя Дамира Мугинова, а в 2012 году переуступлено компании «Завод Промсталь», оформленной на сестру Владислава Никитина. Эксперты, привлеченные следствием, оценили рыночную стоимость участка примерно в 900 млн рублей. Эту сумму следствие считает ущербом бюджету РФ, нанесенным в результате принятия решения о передаче участка в муниципальную собственность. Владислав Никитин, по сообщению СК, своей вины в ходе следствия не признал.

Техника для сельчан

«Business FM Уфа» в этот день сообщил, что приобретение более четверти сельскохозяйственной техники аграриями Башкирии с 2011 года профинансировали за счет средств господдержки. Всего они купили почти 17 тысяч единиц на общую сумму, превышающую 21 млрд рублей. Субсидии из бюджетов обоих уровней составили 5,7 млрд, или 27% к объему закупок. При этом доля зарубежных машин оценивается в 11%.

«Матч звезд» в Уфе: всего-то 5 миллионов

Ряд СМИ в этот день подсчитывал, во сколько обойдётся бюджету Башкирии «Матч звезд» КХЛ. Государственное бюджетное учреждение Центр спортивной подготовки Башкирии заказало организацию питания участников «Матча звезд», который состоится в Уфе с 14 по 23 января. Как следует из сообщения портала госзакупок, начальная максимальная стоимость контракта, финансируемого из республиканской казны, — 1,42 млн рублей. Кроме того, Центр спортивной подготовки Башкирии заказал проведение рекламной кампании «Матча звезд» КХЛ. Госконтракт начальной максимальной стоимостью 1,03 млн рублей также финансируется из бюджета республики. Спортивное мероприятие состоится в новом формате и объединит в едином стиле главные шоу сезона трех лиг — континентальной, молодежной и женской. По самым скромным подсчетам, хоккейный праздник обойдется республиканскому бюджету в пять миллионов рублей. На проживание и питание участников «Матча звезд — 2017» потратят более 2,7 млн рублей, а питьевую воду закупают на 46 тысяч «деревянных». Транспорт с экипажем обойдется республиканской казне в 363,5 тыс. рублей, а брендированные бейсболки и жилеты в 340,5 тыс. рублей. Одна из самых больших статей затрат — театрализованное представление «Да здравствует хоккей», на котороеуйдет 1,3 млн бюджетных средств. Уфа выиграла право на проведение девятого Матча звезд КХЛ в мае этого года. Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал провести его на «Уфа-арене» «на самом высоком, самом хорошем уровне». Матч проводится с 2009 года. В 2016 году местом его проведения была Москва, в 2015 году — Сочи.

Смерть на производстве

UfaTime 22 ноября констатровало, что ситуация с гибелью людей на производстве в Башкирии остаётся острой. Так, по итогам 9 месяцев погибли 45 работников — на 18 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ухудшается и динамика роста травматизма. Травмы с тяжелым исходом на предприятиях республики за 9 месяцев получили 93 работника — на 8 больше, чем в 2015 году. Рост смертельного травматизма зафиксирован в Стерлитамаке (+1) и Уфе (+14 погибших).

Строят меньше

Ряд СМИ в этот день отметил, что в Башкирии снижается общая деловая активность на рынке жилищного строительства, это фиксируется по количеству разрешений, выдаваемых на строительство жилья. В 2015 году общее количество снизилось по отношению к 2014 году на 9%, в 2016 к 2015 году — 10%, — рассказал он. В 2014 году было выдано 17,98 тыс. разрешений на строительство жилья, в 2015-м — 16,14 тыс., на 1 октября 2016-го — 10,95 тыс. В случае прекращения с 1 января 2017 года федеральной программы по субсидированию процентной ставки ипотеки на первичное жилье «наступит небольшой период спада по спросу на жилищное строительство». Если раньше политика, проводимая как федеральным центром, так и правительством республики, по стимулированию развития жилищного строительства, по подготовке в части инженерной инфраструктуры земельных участков ежегодно наращивалась, то в последние два года объем инвестиций в этом направлении упал в два-три раза. Основной причиной того, что застройщики не обращаются за разрешениями, по его данным, является «неуверенность инвестора в будущем дне». По наличию площадок только Уфа испытывает какие-то трудности с инженерно обеспеченными площадками, потому что в других районах республики стоят целые дома, где продано всего 5−10 квартир.

Проверка на дорогах

23 ноября «Московский Комсомолец Уфа» сообщил, что самые злостные нарушители на башкирских дорогах — «золотая молодежь». Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов считает, что «антирадары», которые устанавливают в салонах машин предприимчивые автолюбители, «способствуют прилежному поведению на дороге». В Башкирии 2 тыс. 700 водителей ответят в уголовном порядке за то, что уселись за руль пьяными. Главный автоинспектор Башкирии рассказал, что попавшийся пьяным за рулем впервые заплатит штраф в 30 тыс. рублей, но за повторное нарушение суды назначают взыскание по 200−300 тыс. рублей. Однако «переломить» менталитет нарушителей не так-то просто, поэтому сотрудники автоинспекции начали вести скрытое патрулирование, помогающее увидеть реальное положение дел на дорогах. Между тем государство идет навстречу гражданам даже в вопросах оплаты штрафов. Водители стали исправнее платить, благодаря 50-процентной скидке, в случае если оплату произвести сразу. Так, за девять месяцев 2015 года собираемость выплат достигала 41 процента, а в этом году — уже 90 процентов. За последние 10 лет на дорогах Башкирии погибли почти 7 тыс. человек. Только в прошлом году в ДТП лишились жизни 600 человек.

Учредили, чтобы продать?

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии назначило аукцион по продаже 100% уставного капитала ООО Тепличный комбинат «Янаульский». Начальная цена лота определена в 55,1 млн рублей. Шаг аукциона составляет 2,75 млн рублей, или 5% от начальной цены. Комбинат образован в мае 2016 года, специализируется на выращивании овощей. Уставный капитал — 42,37 млн рублей. В собственности предприятия есть объекты недвижимости площадью 38,4 тыс. кв. м — здание управления, столовая, склад, блок вспомогательных служб, теплица, трансформаторная станция, две водопроводных насосных и одна канализационная насосная станция. Все объекты расположены по месту регистрации компании. Площадь земельного участка под объектами составляет 171,7 тыс. кв. м. Обременения на объекты недвижимости отсутствуют. Предприятие включено в план приватизации в сентябре текущего года.

Обороты падают

Ряд СМИ 23 ноября отметил, что за девять месяцев оборот розничной торговли в республике, по данным Башстата, снизился (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду прошлого года на 4,5%, до 634,7 млрд рублей. Наиболее заметное снижение — на 20% (до 59,66 млрд рублей) отмечено в сегменте ярмарок и рынков. Оборот непродовольственной розницы сократился на 5,7% (до 319 млрд рублей), продовольственной — на 2,9% (315,7 млрд рублей). Продажи заведений общепита снизились в январе — октябре на 13,7%, до 21,46 млрд рублей.

Мэр Уфы об отключении электричества

24 ноября Business FM сообщил, что на очередном оперативном совещании глава администрации Уфы Ирек Ялалов прокомментировал электроэнергетическую аварию, которая произошла минувшим летом в Башкирии: «Авария, аналогичная летней, если бы она произошла зимой, то, конечно, мы бы здесь всем городом спасали бы друг друга». Те выводы, которые комиссия доложила по аварии летней, когда массово произошло отключение всех энергообъектов, предприятий, социальных объектов, больниц, роддомов, жилья, в 30-градусный мороз, вы только можете себе представить, что это будет? Надо еще раз тщательно изучить эту ситуацию, потому что для меня окончательного ответа нет на этот вопрос. Что произошло с нашей энергосистемой? Почему предприятия энергетические поставили город на грань коллапса? До сих пор нет, несмотря на то, что я читал заключение этой комиссии. Я надеюсь, энергетики понимают всю сложность этой ситуации, и мы ответственно и творчески поработаем над этой проблемой. Когда один пьяный экскаваторщик создает проблемы миллионному мегаполису, за пределами города рвет какую-то сеть в Челябинской области, и мы оказываемся в такой ситуации — это ненормальное явление». Напомним, 2 июля 2016 года произошла авария, повлекшая массовое отключение электроэнергии на территории республики.

Кому пожаловаться на сомнительные сайты

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что в Башкирии заработал электронный почтовый ящик, куда можно присылать ссылки на противоправный контент. За безопасность в интернете выступили молодогвардейцы. Накануне состоялось первое рабочее заседание инициативной группы проекта «МедиаГвардия». Решение о запуске программы было принято на круглом столе, посвященном вопросам профилактики суицидального поведения среди населения республики. Целью проекта является объединение усилий интернет-пользователей для совместного выявления сайтов, сообществ и групп в социальных сетях, распространяющих противоправный контент. Сведения будут оперативно переданы в Роскомнадзор. Таким образом, данный проект предлагает всего несколькими кликами сделать интернет чище и безопаснее. Организаторы отмечают, что «МедиаГвардия» будет бороться не только с призывами к суициду, но и распространением детской порнографии, пропагандой наркотиков и террористических движений.

Памфилова о выборах в Башкирии

«Коммерсантъ в Уфе» 24 ноября сообщил, что председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что выборы в Госдуму на территории Башкирии прошли более открыто и честно, чем в республиках, где была очень высокая явка и аномально высокий результат получила «Единая Россия». Такое мнение госпожа Памфилова выразила на научно-практической конференции «Избирательная система России: опыт формирования и перспективы развития». Она напомнила, что ЦИК получил несколько серьезных жалоб на нарушения из Башкирии, но считает, что выборы в регионе прошли «гораздо более цивилизованно, открыто и честно, чем в некоторых соседних или каких-то республиках, где было 99,9% за партию власти». Она пояснила, что делает этот вывод на основании того, что в Башкирии была «и явка нормальная, и процент за «Единую Россию» адекватный». Глава ЦИК также сообщила, что встречалась с главой республики Рустэмом Хамитовым и председателем республиканского ЦИКа и была свидетелем «очень адекватной» реакции — «выявить то, что есть, и это ликвидировать, настрой — почистить это поле от всех злоупотреблений». Напомним, что по официальным данным «Единая Россия» набрала на думских выборах в республике 56% голосов, явка составила 70%.

Лекарства подорожали на 4%

25 ноября ряд СМИ сообщил, что торговая наценка на лекарства в Башкирии составляет 25,5%. Аптечные пункты Башкирии прибавляют к стоимости лекарств в среднем по 25,5% от изначальной цены производителей. На препараты из перечня жизненно необходимых наценка, разумеется, меньше и с прошлого года увеличилась на 1,8%. А вот все остальные лекарства за год подорожали в среднем на 3,8%. Также в правительстве утверждают, что республика полностью обеспечена жизненно необходимыми и важнейшими препаратами. На них установлена максимальная розничная цена, выше которой распространители не могут поднять планку.

За капремонт не платят

В этот же день ряд СМИ отметил, что ни один город, поселок или в целом район Башкирии не может похвастаться 100%-ной выплатой суммы за капитальный ремонт. В среднем в октябре уровень выплат по всей республике не превысил 86%. Однако к концу ноября в пяти районах квитанции оплатили более 90% собственников жилья. Высокими показателями могут похвастаться Ермекеевский район, Кумертау. В Уфе, к примеру, уровень оплаты составляет 85,7%. По-прежнему халатно к квитанциям относятся жители Баймакского и Кигинского районов — здесь оплата не намного превышает 59%.

Распродажа госсобственности продолжается

Ряд СМИ 25 ноября сообщил, что поддержка представителей малого бизнеса государством позволила предпринимателям приобрести у властей 500 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости на общую сумму 12 млрд рублей. При этом выплатить всю стоимость башкирским предпринимателям предлагается за 7 лет, тогда как в целом по стране этот срок составляет 5 лет. Кроме того, бизнесменам прощаются пени. В течение всего этого года проценты списывались в 100-процентном объеме. В то же время в Башкирии втрое уменьшилось количество государственных унитарных предприятий. Еще три года назад в Башкирии насчитывалось 169 ГУПов — государственных унитарных предприятий, на сегодняшний день их численность сократилось до 59. Вместе с тем сократилось и число государственных хозяйственных обществ. Сейчас их число идентично количеству ГУПов. Однако свою прибыль такие предприятия пока еще приносят. С начала года бюджет республики смог пополниться за их счет на 17,7 млрд рублей, за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Пострадавшим возмещают ущерб

26 ноября ряд СМИ сообщил, что в этом году в Башкирии пострадавшим от различных преступлений возместили 958 млн рублей ущерба. Такие данные приводит прокуратура республики. По информации ведомства, на имущество подозреваемых и обвиняемых наложен арест на сумму 630 млн рублей. Надзорные органы отмечают, что в целом возмещаемость ущерба возросла на 10%, тем не менее работа в этом направлении должна быть более усиленной.

На параде все красиво…

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день сообщила, что в Уфе коммунальщики провели смотр «боевых» машин на проспекте Октября. Ради торжественного парада даже пришлось перекрыть центральную городскую артерию. С 9 утра и до 12 часов дня на участке между улицами Кольская и Шафиева красовались 219 специальных машин различных организаций и служб, которые помогают следить за чистотой, безопасностью и порядком в городе. Инициатором парада было Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ: в последнюю субботу ноября парад коммунальной спецтехники проходит во всех крупнейших городах страны.

… после парада не очень

Как отметил ряд СМИ, «День коммунальщика» 26 ноября в Уфе был омрачен двумя коммунальными авариями. Коммунальщикам не удалось извлечь из-под земли провалившуюся под асфальт накануне вечером «Ладу-Калину». Машину просто похоронили, засыпав образовавшийся провал. Позже пступило сообщение о новой коммунальной аварии — отключении света в двух районах Уфы. Операторы сразу же передали этот сигнал в УГЭС. На место направлена бригада ремонтников энергосетей. По предварительным данным, отключение подачи электричества в 40 жилых домах Калининского и Орджоникидзевского районов произошло из-за аварии на районной подстанции.

Насвай для школьников

26 ноября «Уфа1» сообщила, что нефтекамские активисты провели рейд по городу и выявили точки сбыта насвая. Об этом сообщает местный телеканал UTV. Так, ими были обнаружены три точки сбыта вещества. Одно из злачных мест расположено прямо в квартире жилого дома. Кто-то их жильцов уже привык к бесконечному потоку покупателей, а кто-то не перестает возмущаться. «Всем подряд продают, и школьникам тоже. Кого мы губим, кого растим!» — говорит местная жительница. В итоге активисты привлекли к делу полицию. Насвай был изъят у сбытчиков и отправлен на экспертизу для выявления наркотических веществ. Отметим, что за реализацию данного вещества предусмотрена административная ответственность.

«Боинг» сел в Уфе

27 ноября «ToDay News Ufa» сообщил, что «Боинг 737» компании «Россия», летевший из Москвы в Оренбург, вынужден был приземлиться в Уфе. Посадка прошла успешно. С пассажирами все в порядке. Разбушевавшаяся стихия подпортила нервы пилотам и сотрудникам аэропортов. Погода в Башкирии была не лучшая, но в соседней области еще хуже. Поэтому пилот принял решение сесть в Уфе. Борт сделал несколько кругов над аэропортом, так как снегопад и ветер не способствовали приятной и легкой посадке. Но профессионализм летчиков и диспетчеров сделал свое дело.

Покусан по дороге в школу

Ряд СМИ в этот день отметил, что в поселке Жуково собака породы алабай напала на школьников и покусала одного из них. Произошло это рядом с остановкой школьного автобуса. Мальчик рассказал, что пес вцепился в его руку и не отпускал. На крики прибежали люди, которые смогли прогнать собаку. Хозяйка собаки в ответ на претензии развела руками, не понимая, как алабай мог сорваться с цепи, ведь он никогда раньше не проявлял агрессии. Сразу после случившегося пса усыпили. Теперь школьники ходят по улицам с опаской, вооружившись подручными средствами, чтобы отпугивать других собак.

ДТП с автобусом со школьниками

В этот день в ряде СМИ появилось фото смертельной аварии с автобусом с детьми в Башкирии, которая случилась вечером 27 ноября. Автобус с детьми из Перми, возвращавшимися с соревнований, попал в ДТП. Известно, что транспортное средство марки «Сетра» столкнулось с автомобилем «Рено». Легковушка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В салоне автобуса находилось 30 человек, в том числе 21 ребенок. Очевидцы говорят о том, что удар был такой силы, что легковую машину буквально отбросило в кювет, и она перевернулась. Пассажиры «Сетры» не пострадали. Пассажирка «Рено» умерла на месте. Водителя привезли в больницу с тяжелейшими травмами. Причины аварии уточняются.