Минск, 28 ноября, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Белоруссия не уступит Азербайджану в душевности при проведении II Европейских игр, а также нарастит двусторонний товарооборот более чем в два раза — до $700 млн за счёт многих незадействованных резервов. Об этом сегодня, 28 ноября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Kremlin.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Мы не скрываем, что в последние годы в связи с мировым кризисом мы просели в нашем торгово-экономическом сотрудничестве. Сегодня договорились о том, что в будущем году мы можем достичь товарооборота в $700 млн. А это почти в два раза больше, чем в самом благоприятном году», — заявил Лукашенко, выступая перед прессой.

По его словам, в сотрудничестве между Минском и Баку есть много незадействованных резервов. Белоруссия готова развивать с Азербайджаном взаимодействие в сфере сельского хозяйства и фармацевтики, открыта для предложений азербайджанских инвесторов и готова идти навстречу в реализации совместных проектов, сказано в официальном сообщении.

«Очень правильно, с моей точки зрения, Азербайджан взял курс на развитие хлопководства, — сообщил Лукашенко. — Увеличение объемов производства будет таково, что мы можем рассчитывать на 25−30 тысяч тонн, а может, и 40 тысяч тонн хлопкового волокна».

Он предложил рассмотреть вопрос возможной кооперации белорусского хлопчатобумажного комбината с азербайджанскими партнёрами вплоть до приватизации госпредприятия в Брестской области. Лукашенко также создать совместное производство ковров, которые завоюют «не только белорусский рынок, но и рынок соседних государств, которые не производят ковровых изделий такого качества».

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«Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь постарается не уступить Азербайджану в душевности при проведении II Европейских игр», — проинформировала президентская пресс-служба.

По итогам переговоров было принято совместное заявление президентов Беларуси и Азербайджана, в котором стороны подтверждают заинтересованность в активном развитии сотрудничества. Алиев и Лукашенко выразили удовлетворение поступательным развитием белорусско-азербайджанских связей во всех сферах, высоко оценили позитивную динамику сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также реализацию ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Алиев и Лукашенко констатировал совпадение или близость подходов по ключевым проблемам мирового развития и международной безопасности, выразили готовность расширять взаимодействие в области науки, а также в сферах национальных систем образования. Они отметили успехи в торгово-экономической сфере и выразили готовность развивать прямые связи субъектов хозяйствования Белоруссии и Азербайджана.

«Стороны продолжат совместную работу над конкретными проектами, обеспечивающими устойчивый и долгосрочный характер двусторонних связей, и заявляют о необходимости активизации работы в направлении последовательного расширения кооперационного сотрудничества, укрепления инновационного компонента развития с использованием производственного потенциала», — сказано в совместном заявлении.

Стороны готовы развивать и укреплять сотрудничество в области транспортных и транзитных коммуникаций, способствовать созданию и обеспечению благоприятных условий для транспортных операций через железнодорожные и автомобильные сети, воздушные, морские и речные порты, трубопроводы, расположенные в Беларуси и Азербайджане.

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«Стороны отмечают важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права прежде всего на основе соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ», — сказано в заявлении.

Алиев и Лукашенко, ссылаясь на ОБСЕ, а также деятельность Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей, отметили важность придания им дополнительного политического импульса для дальнейшего повышения их эффективности в скорейшем урегулировании данного конфликта. Кроме того, Минск и Баку пообещали прилагать согласованные усилия для укрепления международной и региональной безопасности, повышения эффективности многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми, другими современными вызовами и угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Александр Лукашенко провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате «один на один», а также в расширенном формате. Лукашенко заявил, что возобновление в октябре поставок азербайджанской нефти рассматривает как «поддержку», подчеркнув: «Мы готовы в этом плане продвигаться настолько далеко, насколько это в интересах Азербайджана».

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