Осло, 28 ноября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Норвегия остается стратегически важным партнером России на Севере Европы несмотря на то, что товарооборот между странами «значительно» упал. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минприроды сегодня, 28 ноября, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в ходе рабочего визита в Осло.

Julian-G. Albert Флаг Норвегии

Глава Минприроды на встрече с министром промышленности и торговли Норвегии Моникой Мэланд рассказал, что в период с января по сентябрь этого года торговля между двумя странами упала на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении товарооборот составил $876,9 млн.

Российский экспорт в Норвегию достиг $525,2 млн, это на 6.2% меньше, чем в том году. Экспорт из Норвегии сократился на 6,5% — до $351,7 млн.

Наиболее драматичное падение наблюдается в торговле услугами: за первое полугодие показатель снизился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Объем торговли услугами за полгода составил $292,7 млн.

Несмотря на то, что в товарообороте наблюдается отрицательная динамика, норвежские компании продолжают инвестировать в Россию, подчеркнул Сергей Донской. Существует «достаточное количество» совместных проектов в области нефтегазовой промышленности, энергетики, судостроения, телекоммуникаций, пищевой промышленности, туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Осло прошло заседание межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателями которой являются Сергей Донской и норвежский министр Моника Мэланд. Стороны обсудили экономические отношения, научное сотрудничество на Шпицбергене, совместное управление рыбными запасами в Баренцевом и Норвежском морях, а также проекты в рамках приграничного сотрудничества.