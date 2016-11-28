Вашингтон, 28 ноября, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что готов полностью разорвать отношения с Кубой, если власти острова не примут меры для улучшения жизни своего народа и отношений с Вашингтоном. Об этом сегодня, 28 ноября, Трамп написал в своем Twitter.

Кубинский флаг

«Если Куба не захочет пойти на лучшие условия для кубинцев, для американцев кубинского происхождения и для США в целом, я разорву соглашение», — написал Трамп, имея в виду соглашение о нормализации американо-кубинских отношений.

Напомним, в июле 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения при посредничестве папы римского спустя 50 лет после Кубинской революции. Куба и США заключили ряд соглашений в различных областях, Вашингтон частично снял санкции с Кубы.

Ранее Дональд Трамп, комментируя сообщение о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, назвал его «жестоким диктатором».