Таганрог, Ростовская область, 28 ноября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Топтанием Красного Знамени с участием ребенка сопровождался моноспектакль Владимира Бабаева «Дюжина ножей в спину революции» в таганрогском драматическом театре им. А. П. Чехова вечером 27 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов Зал Таганрогского драматического театра им. А. П. Чехова

По словам таганрогского активиста общественного движения «Суть времени» Владимира Чичилимова, можно по-разному относиться к революции, большевикам, творчеству Аверченко, по произведению которого поставлен спектакль, но ходить по Красному Знамени ногами, заставлять маленькую девочку делать то же самое и произносить шутки про большевиков — «это невероятная мерзость».

В сцене спектакля «Трава, примятая сапогом» вторую роль сыграла маленькая девочка, что, по мнению активиста, является «вопиющим кощунством»: «Дети — это символ непорочности. «Устами младенца глаголет истина». Как можно использовать ребенка в политическом спектакле?» — негодует общественник.

«Красное Знамя — это не только символ большевиков. За Красное Знамя погибали рабочие, боровшиеся за свои права еще при царе, который разгонял и расстреливал их демонстрации. За Красное Знамя погибали наши деды во время Великой Отечественной войны. С Красным Знаменем в руках боролись и погибали люди по всему земному шару. Это общемировой символ борьбы за справедливое общество. За него пролиты реки крови и погибли миллионы людей. Теперь эти мертвые, эти жертвы оскорблены тем, что творилось на сцене театра им. Чехова», — добавил представитель движения.

Напомним, таганрогский театр имени А. П. Чехова имеет от советской власти высокую награду — орден «Знак почета». Более того, имя А. П. Чехова было присвоено этому учреждению культуры именно в советское время.

В приветственном письме МХАТА творческому коллективу театра, написанном К. С. Станиславским, О. Л. Книппер-Чеховой и В. И. Качаловым в 1927 году по случаю 100-летнего юбилея таганрогского театра, говорилось: «Мы шлем свои поздравления с особой радостью, потому что Московский Художественный академический театр и ваш театр связаны с дорогим именем Антона Павловича Чехова».