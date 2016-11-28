В Таганроге решили поглумиться над Красным Знаменем. С участием детей
Таганрог, Ростовская область, 28 ноября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Топтанием Красного Знамени с участием ребенка сопровождался моноспектакль Владимира Бабаева «Дюжина ножей в спину революции» в таганрогском драматическом театре им. А. П. Чехова вечером 27 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам таганрогского активиста общественного движения «Суть времени» Владимира Чичилимова, можно по-разному относиться к революции, большевикам, творчеству Аверченко, по произведению которого поставлен спектакль, но ходить по Красному Знамени ногами, заставлять маленькую девочку делать то же самое и произносить шутки про большевиков — «это невероятная мерзость».
В сцене спектакля «Трава, примятая сапогом» вторую роль сыграла маленькая девочка, что, по мнению активиста, является «вопиющим кощунством»: «Дети — это символ непорочности. «Устами младенца глаголет истина». Как можно использовать ребенка в политическом спектакле?» — негодует общественник.
«Красное Знамя — это не только символ большевиков. За Красное Знамя погибали рабочие, боровшиеся за свои права еще при царе, который разгонял и расстреливал их демонстрации. За Красное Знамя погибали наши деды во время Великой Отечественной войны. С Красным Знаменем в руках боролись и погибали люди по всему земному шару. Это общемировой символ борьбы за справедливое общество. За него пролиты реки крови и погибли миллионы людей. Теперь эти мертвые, эти жертвы оскорблены тем, что творилось на сцене театра им. Чехова», — добавил представитель движения.
Напомним, таганрогский театр имени А. П. Чехова имеет от советской власти высокую награду — орден «Знак почета». Более того, имя А. П. Чехова было присвоено этому учреждению культуры именно в советское время.
В приветственном письме МХАТА творческому коллективу театра, написанном К. С. Станиславским, О. Л. Книппер-Чеховой и В. И. Качаловым в 1927 году по случаю 100-летнего юбилея таганрогского театра, говорилось: «Мы шлем свои поздравления с особой радостью, потому что Московский Художественный академический театр и ваш театр связаны с дорогим именем Антона Павловича Чехова».