Воронеж, 28 ноября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов встретился с избирателями на площадке региональной приемной партии «Единая Россия» 28 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской областной думы.

Пресс-службы Воронежской областной думы Спикер Воронежской областной думы Владимир Нетёсов

В преддверии 15-летия образования «Единой России» в области проходит декада приемов граждан. В ней принимают участие сенаторы и депутаты всех уровней, в том числе, Воронежской областной думы. Только за минувшую неделю к единороссам обратилось более тысячи жителей области.

Среди тех, кто пришел на встречу со спикером Воронежской областной думы, Марина Голованова и ее дочь Арина. В 2012 году они уже были в общественной приемной: мама просила помочь с устройством в детский садик. Тогда женщина попала на прием к председателю партии Дмитрию Медведеву. Вскоре ее проблема была решена.

«Вы нам протянули руку помощи! То, что мы тогда попали в садик, позволило полноценно развивать ребенка. Сегодня Арина ходит на английский язык и гимнастику, занимается на подготовительном отделении, активно рисует», — рассказала Марина Голованова Владимиру Нетёсову.

Марина Голованова обратилась к Владимиру Нетёсову с еще одной просьбой: помочь Арине стать ученицей гимназии: «Живем мы недалеко. Ходим в нее на подготовку. Но формально, по прописке, относимся к другой школе. Арина хорошо подготовлена и мы бы хотели отдать ее в гимназию с углубленным изучением отдельных предметов».

Владимир Нетёсов пообещал, что возьмет вопрос на контроль. Кроме того, на прощание, он вручил Арине подарок — школьный рюкзак. Спикер пожелал ей «хорошо учиться, слушаться маму и педагогов».

Также на приеме побывала представитель педагогического коллектива детского сада №188 Ирина Валикова. Четыре года назад Владимир Нетёсов вручил родителям воспитанников специализированной группы этого садика ключи от автобуса для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому вначале встречи спикер поинтересовался тем, насколько эффективно он используется.

«Используется постоянно. Три раза в неделю проводим образовательные экскурсии для ребят. Возим их заниматься на станцию юных натуралистов, в зоопарк, по памятным и историческим местам».

Отвечая на вопрос спикера о материальном положении педагогов Ирина Валикова рассказала: «Зарплату, в соответствии с майскими указами президента, нам подняли. Более того, впервые за несколько десятилетий начали решать вопрос с жильем: трое наших преподавателей уже заселились в «Учительский дом»… А работа, сама по себе, у нас интересная! Все время что-то ищем, придумываем новое для детей», — рассказала Ирина Валикова.

«Думаю, ребятам будет интересно кроме зоопарка посетить и океанариум», — Владимир Нетёсов передал педагогу сертификаты на посещения океанариума для воспитанников детского сада.

«Для нас самое важное — это обратная связь с населением, — прокомментировал позже встречу Владимир Нетесов. — Мы не просто стараемся помочь людям решить те проблемы, с которыми они к нам приходят. Мы систематизируем собранную информацию, и она становится базой для формирования программы партии, для плана работы депутатов Воронежской областной Думы. Мы видим болевые точки, и направляем на них дополнительные усилия власти: через бюджет региона, через новые законопроекты. Цель приемов — повышение качества жизни воронежцев. И с каждой новой встречей мы делаем маленький, но шаг вперед на этом пути!» — подчеркнул Владимир Нетёсов.