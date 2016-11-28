Москва, 28 ноября, 2016, 19:47 — ИА Регнум.



Lee Coursey Асфальт

Федеральное дорожное агентство отреагировало на информацию в СМИ и блогосфере о ненадлежащей работе подрядных организаций на дорожных объектах на территории Московской области. Как сообщает пресс-служба ведомства 28 ноября, на основании фотографий и видеозаписей автомобилистов установлены участки дорог, где ремонтные работы осуществлялись с нарушением технологии. В подрядные организации уже направлены соответствующие предписания с требованием за свой счет произвести замену дорожного покрытия.

В частности, установлено, что 27 ноября рабочие бригады компании АО «ДСК «Автобан» без получения соответствующего разрешения от заказчика работ вышли на объект с целью проведения ремонта проезжей части на старом направлении Ярославского шоссе, который сейчас является дублером федеральной трассы М-8 «Холмогоры» и проходит по территории поселка Тарасовка.

Данные работы, выполненные с нарушениями технологического процесса, не подлежат принятию и не будут оплачены за счет бюджетных средств, отмечают в Росавтодоре. Кроме того, согласно условиям государственного контракта подрядчик за счет собственных средств произведет укладку нового покрытия трассы в соответствии со всеми действующими стандартами. Все ремонтные работы имеют гарантийный срок, в течение которого производитель работ отвечает за содержание дорожного участка и, при необходимости, принимает корректирующие меры.

Ввиду того, что работы на данном участке связаны с обеспечением безопасного движения общественного транспорта, их производство находится на особом контроле у заказчика.

Также нарушения в деятельности дорожных организаций были выявлены на дорогах местного значения в Подмосковье, в частности, в селе Братовщина. Соответствующая информация доведена до Главного управления дорожного хозяйства Московской области, которое отвечает за региональные и местные дороги Подмосковья.

В Росавтодоре отмечают, что продолжается прием обращений граждан о фактах ненадлежащей работы подрядных организаций на дорожной сети регионов с целью применения оперативных санкций в отношении недобросовестных компаний и уведомления о выявленных нарушениях уполномоченных органов власти в субъектах РФ. Для этого на сайте Росавтодора и официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях ведется круглосуточный мониторинг сообщений от автомобилистов.