Баку, 28 ноября, 2016, 19:41 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко и Ильхам Алиев

Ильхам Алиев наградил Александра Лукашенко орденом Гейдара Алиева. Об этом сегодня, 28 ноября сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Гейдара Алиев — бывший президент Азербайджана, правивший республикой с 1993 по 2003 год, отец нынешнего президента Азербайджана. Ильхам Алиев вручил Александру Лукашенко орден Гейдара Алиева за выдающиеся заслуги перед Азербайджаном, в частности — реализацию национальных интересов постсоветской республики и «азербайджанской идеи».

Кавалерами ордена являются также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Виктор Янукович, бывший президент Польши Лех Качиньский, председатель Организационного комитета первых Европейских игр «Баку-2015» Мехрибан Алиева и другие. Нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев также является кавалером ордена Гейдара Алиева.