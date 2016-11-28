Ставрополь, 28 ноября, 2016, 19:38 — ИА Регнум.



Пресс-служба губернатора Ставрополья Перинатальный центр в Ставропольском крае

В Ставрополе открыли крупнейший на Северном Кавказе краевой клинический перинатальный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Это один из 50 создаваемых в России в рамках госпрограммы перинатальных центров, оснащенных самыми современными технологиями, в которых смогут выхаживать самых тяжело больных рожениц и новорожденных.

Шестиэтажный центр, строительство которого велось более года, стоит 1,6 миллиарда рублей. Стационар центра рассчитан на 130 коек. Они предназначены для женщин с патологиями беременности, которым смогут оказать в одном месте все виды специализированной медицинской помощи.

В Центре также оборудовано отделение реанимации новорожденных, в котором смогут выходить малышей весом от 500 граммов.

Перинатальный центр включает в себя отделение репродуктивного здоровья и медико-научный центр, где проходят обучение будущие врачи.

Сегодня в центре сформирован медперсонал из 600 медработников, возглавила медучреждение главный врач Ирина Нередько

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство центра велось в рамках постановления правительства РФ на условиях софинансирования. Первоначально сообщалось, что стоимостьцентра составляет 2,5 млрд рублей, из которых 2 млрд — средства федерального бюджета и 497 миллионов из краевого бюджета.

Основная его задача — внедрение высоких медицинских технологий в практику оказания специализированной медпомощи женщинам с осложнениями, возникшими в ходе беременности, родов и в послеродовой период, а также недоношенным детям и младенцам с различными видами врожденных патологий.

При строительстве центра проблемы и недовольство местного населения были вызваны месторасположением нового центра, призванного разгрузить старый, который перегружен более чем на 40%.

Власти определились с его строительством в Таманском лесу на площади около 1 га. Это было связано с близостью к этому месту краевой и детской краевой больниц.

Вместе с тем, такой выбор властей вызвал серьезный общественный резонанс. Городские активисты высказывали недовольство вырубкой старейшего городского леса, расположенного в центре города. По их мнению, это угрожает экологии города, а также создаст дополнительные пробки в центре.

Вслед за митингами горожан прошел ряд судов, решениями которых подтверждена законность строительства центра. Вырубленные 546 деревьев были компенсированы средствами, которые были направлены на высадку новых деревьев.

До сих пор идут суды по вырубке деревьев для автостоянок возле центра.