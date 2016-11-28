Салехард, 28 ноября, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Основной финансовый документ Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2017 по 2019 год принят депутатами Заксобрания ЯНАО в первом чтении. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

Jiri Navratil Учёный

В ходе обсуждения подчеркивалось, что на доходную часть бюджета ЯНАО повлияло падение цен на энергоресурсы на мировых рынках и введение санкций в отношении крупнейших налогоплательщиков округа. Всё это привело к тому, что выпадающие доходы ямальского бюджета с 2013—2016 годы составили около 65 млрд рублей.

Увеличение доходов планируется за счет стимулирования инвестиционной привлекательности, эффективного использования земли и недвижимости, повышения качества администрирования доходов, выявления организаций, работающих на Ямале и не стоящих на налоговом учете, а также выявление объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет. Основными доходными источниками бюджета остаются налоги на прибыль организаций, на доходы физических лиц и на имущество организаций. Часть налогов на прибыль, предназначенная для реализации программы «Содружество» и перечисляемая в бюджет Тюменской области снижена, как и ожидалось, с 9,9 млрд рублей в этом году до 9,5 млрд рублей в следующем. Учитывая, что часть Ямала, как и ХМАО, как и Тюменской в области в «Содружестве» составляет 29,5% доходов с налога на прибыль, данные поступления в ЯНАО ожидаются в меньшем объеме, чем прежде.

Главные налогоплательщики Ямала неизменны: это компании «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Газпром нефть». Прогнозируемый объём доходов консолидированного бюджета на 2017 год — 140 млрд, что на 10% выше уровня 2016 года, из них собственных доходов в сумме 121,6 млрд, что на 11% выше уровня уходящего года.

Расходы консолидированного бюджета на 2017 год составят 152 млрд рублей. По окружному бюджету расходы на грядущий год — 134 млрд, что на 6% выше уровня этого года. Бюджет на 2017 год сформирован с дефицитом в сумме 12 млрд рублей или 10% от собственных доходов — с последующим снижением до 5% в 2018 году, а на 2019 год планируется утвердить без дефицита. Для устойчивости бюджета на 2017 год сохранён и резервный фонд в сумме 3 млрд рублей.

Кроме того, для устойчивости бюджета и покрытия дефицита в 2017 году планируется размещение облигационного займа на 12 млрд рублей (11 млрд рублей — на бирже, миллиард — у населения). В этом году в облигационный займ вложат 20 млрд рублей ямальского бюджета.

По основным расходным статьям намечается небольшой рост, по сравнению с бюджетом 2016 года. Сокращения коснулись нескольких направлений. На 6% сокращены расходы на программы по развитию туризма и спорта, научной и международной деятельности, а также лесного хозяйства.

На образование на 2017 год по консолидированному бюджету предусмотрено затратить 40 млрд рублей, в том числе по окружному бюджету — 23,6 млрд. Объем средств, направленных на господдержку семьи, детей и на работу с молодежью, на 2017 год составит 27 млрд рублей. На здравоохранение на 2017 год запланировано из бюджета ЯНАО затратить 25,5 млрд рублей.

На Ямале будут сохранены все меры социальной поддержки жителей региона. На это в 2017 году по консолидированному бюджету запланировано 22 млрд рублей, в том числе по окружному бюджету — 19 млрд, что на 26% выше уровня 2016 года. Мерами соцподдержки в 2017 году воспользуются более 300 тыс. ямальцев, то есть, более половины всех жителей региона.

Бюджетная поддержка предприятий ЖКХ составит порядка 9,4 млрд рублей для сохранения предельных уровней тарифов на коммунальные услуги для населения.

На развитие энергетики округа в 2017 году будет направлено 20 млрд рублей. По госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильём» — 9 млрд рублей, что позволит к сентябрю грядущего года исполнить указ президента РФ расселить из аварийного (признанного таковым до 2012 года) жилья всех стоящих в очереди. На развитие транспортной инфраструктуры — 7,4 млрд рублей. Обещано, что сохранятся доступные социальнозначимые тарифы на перевозки пассажиров водным и воздушным транспортом.

На агропромышленный комплекс ЯНАО запланировано затратить 2,2 млрд рублей. На поддержку убойной кампании в том числе и общее развитие оленеводства запланировано 164 млн рублей, на поголовную вакцинацию оленей — 126 млн рублей. Бюджеты муниципалитетов Ямала сформированы без дефицита. Общий объём межбюджетных трансфертов составит в 2017 году — 53 млрд рублей, что на 3% выше уровня 2016 года.