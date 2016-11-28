Афины , 28 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и заместитель министра образования Греции Константинос Фотакис заключили на встрече в Афинах соглашение о двустороннем взаимодействии в образовательной сфере. Об этом сегодня, 28 ноября, пишет «Российская газета» со ссылкой на официальный портал московского Сретенского монастыря.

Василий Поленов. Парфенон. Храм Афины-Парфенос. 1881-1882

Согласно заключенному соглашению, со следующего учебного года российские школьники смогут выбирать греческий язык в качестве второго иностранного.

Васильева отметила, что её радует интерес российских граждан к изучению греческого языка. «У нас единый цивилизационный код, единая религия и общие христианские корни», — сказала российский министр образования и науки.

В министерстве считают, что изучение греческого языка будет пользоваться популярностью в южных регионах России, где присутствуют этнические греки. Современный греческий язык изучают всего в четырех вузах страны, отметила Васильева. В перспективе в России будут появляться новые профильные кафедры.