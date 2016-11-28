В российских школах можно будет изучать современный греческий язык
Афины , 28 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и заместитель министра образования Греции Константинос Фотакис заключили на встрече в Афинах соглашение о двустороннем взаимодействии в образовательной сфере. Об этом сегодня, 28 ноября, пишет «Российская газета» со ссылкой на официальный портал московского Сретенского монастыря.
Согласно заключенному соглашению, со следующего учебного года российские школьники смогут выбирать греческий язык в качестве второго иностранного.
Васильева отметила, что её радует интерес российских граждан к изучению греческого языка. «У нас единый цивилизационный код, единая религия и общие христианские корни», — сказала российский министр образования и науки.
В министерстве считают, что изучение греческого языка будет пользоваться популярностью в южных регионах России, где присутствуют этнические греки. Современный греческий язык изучают всего в четырех вузах страны, отметила Васильева. В перспективе в России будут появляться новые профильные кафедры.