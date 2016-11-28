Петрозаводск, 28 ноября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. В Кемском районе Карелии планируется строительство Морской ветроэлектростанции. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 ноября, в пресс-службе администрации республики, это еще один крупный проект с участием Китая и международных инвестиционных банков.

Фото: пресс-служба правительства республики

Сегодня между правительством Карелии и ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «Синомек» было заключено Соглашение о сотрудничестве в области развития энергосистемы региона. Документ подписали глава республики Александр Худилайнен и старший вице-президент компании Ли Ян.

В рамках соглашения стороны будут осуществлять деятельность по развитию энергетического комплекса генерирующих объектов, функционирующих на основе использования энергии ветра. В Кемском районе предполагается строительство Морской ветроэлектростанции мощностью 60 МВт. Ориентировочный общий объем финансирования — до 9 млрд. рублей. Сроки реализации проекта — 2017−2020 годы.

Проект предполагает использование более 65% оборудования российского производства, создание рабочих мест для высококвалифицированных специалистов (в том числе более 200 на этапе строительства и порядка 30 на этапе эксплуатации). «Проект отличается исключительной экологичностью в сравнении с традиционными источниками энергии. На период строительства ветропарка планируется привлекать преимущественно местные подрядные организации», — подчеркнули в пресс-службе.

Выступая заказчиком и основным инвестором по проекту, китайская корпорация «Синомек» намерена участвовать в финансировании проекта совместно c Российским Фондом Прямых инвестиций. Обе компании уже сотрудничают по строительству Белопорожских ГЭС.

По словам Александра Худилайнена, подписание соглашения станет следующим шагом взаимодействия между Карелией и Китаем. «Реализация нового проекта — это не только улучшение ситуации в энергетике, это и рабочие места, и продвижение имиджа республики. Ветрогенерация только начинает развиваться в России. По сути, Карелия являемся вторым регионом после Ульяновской области, где будет запущен подобный проект», — подчеркнул руководитель республики.

По словам старшего вице-президента компании «Синомек"Ли Ян, решение о реализации проекта в Карелии было принято благодаря его хорошей проработке. «Ветрогенерация для компании интересна. Мы знаем, что в России сегодня поддерживаются экологически чистые проекты. Мы готовы развиваться на территории республики», — сказал Ли Ян.

Напомним, это уже второй совместный проект Карелии и корпорации «Синомек». Первый — строительство Белопорожских ГЭС.