Челябинск, 28 ноября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Челябинской области представлен проект бюджета региона на период с 2017 по 2019 год. Основной финансовый документ сохраняет свою социальную направленность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы и расходы

Сегодня, 28 ноября, на заседании правительства региона министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын представил проект бюджета региона на 2017, 2018 и 2019 годы. В 2017 году доходы бюджета составят 121 млрд 261 млн 500 тыс. рублей (на 10,7% выше первоначального значения бюджета 2016 года), расходы 131 млрд 262 млн рублей, дефицит составит почти 10 млрд рублей. В 2018 году доходы останутся на уровне 2017-го, а в 2019-м вырастут на 5,9%.

Собственные доходы бюджета поднимутся на 9,2%, до 100 млрд 5 млн рублей, что составит более 80% всех доходов региона. Федеральные поступления в бюджет, составляющие почти 20% от общих доходов, составят 20 млрд 256 млн 500 тыс. рублей (на 12,8% выше первоначального значения бюджета 2016 года). Из этой суммы нецелевая финансовая помощь запланирована в объеме 10 млрд 249 млн 700 тыс. рублей, что выше на 53,4% к уровню 2016 года. Целевые средств составляют 10 млрд 6 млн 800 тыс. рублей (на 11,2% ниже первоначального уровня текущего года).

По данным составителей проекта бюджета, структура собственных доходов сохранится. Основные статьи доходов — это НДФЛ и налог на прибыль организаций, которые в течение трех лет будут составлять доли, примерно, по 37%. Следующей строкой идет налог на имущество организаций — 14%, акцизы — 5% и прочие доходы — 7%.

Расходы в 2017 году составят 131 млрд 260 млн рублей, что выше на 11%, к первоначальному плану текущего года. «В целом областной бюджет сохранит свою социальную направленность — доля социальных расходов в следующем году составит 75% или 97,74 млрд руб.», — сообщил Андрей Пшеницын.

Социальная ориентированность бюджета выражается за счет обеспеченности социальной политики области в 2017 году объемом бюджетных средств в размере 34 млрд 180 млн рублей. что выше на 23,4% первоначального плана 2016 года. На здравоохранение запланировано 25 млрд 440 млн рублей (выше показателей 2016 года на 2,2%). Образования в 2017 году получит 34 млрд 510 млн рублей (на 9,8% больше уровня 2016 года). На культуру запланировано 1 млрд 210 млн рублей (на 28,7% выше данных 2016 года). Физическая культура и спорта получит 2 млрд 390 млн рублей. 16 млрд 180 млн рублей в 2017 году предполагается потратить на такие отрасли, как дорожное хозяйство, сельское хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Министр регионального минфина отметил, что сформированный трехлетний бюджет ориентирован на ориентированы на содействие повышению устойчивости местных бюджетов, что выражается в передаче 50% отчислений налога, взимаемого по упрощенной системе, и 100% госпошлины за услуги МФЦ. Это пополнит местные бюджеты в 2017 году на 3 млрд рублей. Дополнительно на 20% увеличится объем перечислений местным бюджетам на финансирование первоочередных расходов.

«Что касается передачи поступлений налога на места, благодаря этим мерам муниципалитеты будут заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса», — сказал Пшеницын.

Трансферты местным бюджетам в 2017 году составят 65 млрд 910 млн рублей, что составит половину расходов областного бюджета.

Представленный проект трехлетнего бюджета Челябинской области был одобрен правительством региона. В декабре документ поступит в Заксобрание региона, где и будет рассмотрен депутатами.

Напомним, в 2016 году исполнялся однолетний бюджет Челябинской области, который был принят после резкого ухудшения экономической ситуации в 2014—2015 годах. Причина перехода на однолетнее планирование регионального бюджета была связана с «турбулентностью в экономике, меняющихся курса доллара и цены на нефть». Региональное бюджетное планирование полностью повторяет политику федерального правительства, которое в 2015 году ввело однолетнее планирование, но в конце 2016, вновь перешло на составление главного документа страны на три года.