Радио REGNUM: второй выпуск за 28 ноября
Москва, 28 ноября, 2016, 18:36 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Правительство анонсировало пересмотр всей налоговой системы России;
Калининградские власти послали нацистских реконструкторов на сбор в Москву;
Долги по зарплате на Кубани достигли шестисот миллионов рублей. Власти назвали причины;
Жители Якутии выступают против повышения стоимости услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт;
Выборы в США: Трамп сообщил о «миллионах незаконно проголосовавших».