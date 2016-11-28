Калуга, 28 ноября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Максимальный рост коммунальных платежей граждан в 2017 году в Калужской области не должен превысить 5,4%, заявил 28 ноября на заседании калужского областного правительства заместитель министра конкурентной политики области Дмитрий Лаврентьев.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов считает, что система расчета платежей для жителей области должна быть более справедлива

Он проинформировал участников заседания о предельных индексах изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2017 году. В среднем для Калужской области индекс сформирован в размере 3,4%, а предельно допустимое отклонение — 2%. Изменения в оплате будут введены с 1 июля 2017 года.

На заседании было отмечено, что расчет индексов производится не только в отношении каждого городского округа или муниципалитета, но и гражданина. В этой связи показатель может отличаться даже в пределах одного города и сельского поселения. Так, по предварительным результатам превышение предельных индексов ожидается в 171 муниципальном образовании или в 60% всех муниципалитетов. Основная причина — в дифференциации розничной цены на сетевой газ для населения. Здесь важное значение имеет то, с какой целью его применяют, — на приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите или с помощью газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, или на отопление и другие цели. При расчете предельных индексов, в том числе учитывалась и необходимость реализации программ развития ресурсоснабжающих организаций.

Между тем, по мнению губернатора Анатолия Артамонова, «система расчета платежей для жителей области должна быть более справедлива». Руководителей муниципалитетов и профильных ведомств глава калужского региона призвал быть максимально ответственными при заключении концессионных соглашений с организациями, предоставляющими коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, рост коммунальных тарифов в Калужской области во втором полугодии 2017 года составит 3,4%. Это минимальная цифра по сравнению с соседними областями Центрального федерального округа. Максимальные величины повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для каждого субъекта РФ утверждены правительственным распоряжением.