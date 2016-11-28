Рязань, 28 ноября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Угроза уничтожения дома Циолковского в Рязани не отменена. Торги по тендеру на снос здания по улице Вознесенской 40 не прекращены, а продолжаются полным ходом. Инициаторы уничтожения исторического дома ссылаются на то, что в указанном лоте обозначены два здания и по второму из них никаких препятствий для сноса нет. Губернатор Рязанской области поручил областной инспекции по охране объектов культурного наследия в течение 90 дней рассмотреть и решить вопрос о том, является ли дом №40 по улице Вознесенской тем самым домом, где провёл детство Циолковский. Устно, неким лицом, причастным к торгам, было заверено, что якобы этот дом в течение тех самых 90 дней трогать не будут, а снесут только второй. Доверия сему нет. Вместо расформирования лота на два отдельных по каждому зданию, что сделать убийцам истории лениво, и конкретного снятия с торгов одного из них, чиновники решили ничего не решать. Тем более, что именно им губернатор не поручал ничего.

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Перспектива будущих событий вырисовывается ясно. Тендер выиграет какая-то частная фирма, которой все скандальные события вокруг русской истории, мягко сказать, безразличны. В контракте записаны два здания, сроки обозначены — техника вперёд, быстро-быстро всё сломать, денежки в кассу. И все официальные лица, включая губернатора и работников областной инспекции просто разведут руками: «Хотели как лучше, получилось как всегда».

Вопрос о приостановке торгов принципиальный. В нынешнем виде они не могут быть продолжены. Но чиновники, как нашкодившие подростки, делают вид, что ничего не случилось, пусть всё идёт как задумано, авось проскочит. Сам конфликт вокруг объекта исторического наследия Рязани и России показателен. Он демонстрирует, насколько власть оторвана от как бы избравшего её народа и его чаяний. Интересы лиц, входящих в администрации, радикально расходятся с народными интересами. Тупо, упорно и непреклонно официальные лица пытаются эти свои частные интересы продавить наперекор народу.

Неравнодушные жители Рязани, которым дорога честь Отечества и историческое достоинство русского народа, требуют от главы администрации города немедленного приказа о приостановке торгов по сносу дома Циолковского. Люди требуют исключить здание по адресу улица Вознесенская 40 из контракта с соответствующим изменением суммы и назначить новые торги по сносу того ветхого здания, которое обозначено в лоте вторым.