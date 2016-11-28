Гавана, 28 ноября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разорвет «сделку» о нормализации отношений с Кубой, если Гавана не предложит чего-то большего, сообщает 28 ноября Reuters.

Anja Disseldorp Куба. Площадь Революции

«Если Куба не пожелает чего-то лучшего для своих граждан, то я разорву сделку», — пишет в своем твиттере Трамп.

26 ноября республиканец Трамп заявил, что его администрация «сделает все возможное», как только он вступит в должность, для того чтобы Куба стала свободной и процветающей после смерти Фиделя Кастро.

Смерть лидера кубинской революции вызвала опасение, что Трамп разорвет все сделки и договоренности, которые были достигнуты между Кубой и США за последние два года.

Напомним, что после прихода к власти на Кубе Фиделя Кастро, отношения между США и «Островом свободы» испортились, были введены экономические санкции, разорваны дипломатические отношения. Однако, в декабре 2014 года президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро, объявили, что Вашингтон и Гавана планируют восстановить дипломатические отношения. Летом 2015 года на Кубе было открыто посольство США.