Минск, 28 ноября, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 28 ноября прибыл с двухдневным официальным визитом в Баку, где будут обсуждены направления стратегического партнёрства Азербайджана и Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев

«Боинг» покойного Сапармурата Ниязова («Туркменбаши»), на котором ныне летает Александр Лукашенко, приземлился в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Дорогих гостей встречали высокопоставленные чиновники правительства Азербайдзжана.

Затем кортеж прибыл к дворцу «Загульба», где Александра Лукашенко принял Ильхам Алиев. Президенты провели переговоры в формате «один на один». К вечеру вышли лаконичные официальные пресс-релизы.

«Вы можете на нас рассчитывать как на самых близких друзей. Если мы чем-то можем быть полезны вам в Азербайджане, мы всегда это сделаем. Наши возможности вы хорошо знаете, вы большой друг Беларуси, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — У нас нет закрытых тем, мы сотрудничаем по всем направлениям и будем сотрудничать по всем направлениям. Мы никому не вредим нашим сотрудничеством, мы открыты и дальше будем открыты, публичны при обсуждении самых злободневных вопросов нашей действительности».

Эксперты до визита называли ключевые темы переговоров, которые будут вынесены на президентский уровень. В частности, указывалась заинтересованность официального Минска в помощи Азербайджана при диверсификации поставок углеводородов, что в Белоруссии считают одной из ключевых задач обеспечения национальной безопасности.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда документов. Однако, как отмечают политологи, о содержании переговоров следует судить не по словам, а по делам.

Судя по словам Лукашенко, личность отца нынешнего руководителя Азербайджана популярна среди белорусов. «Наши люди хорошо помнят этого умного, доброго человека», — сказал он в ходе переговоров с Ильхамом Алиевым.

В свою очередь президент Азербайджана отметил, что с Белоруссией идёт сотрудничество в традиционных сферах и появляются новые направления. Однако протокольная съёмка была недолгой и об итогах переговоров в расширенном составе пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Минске во время переговоров Александра Лукашенко с первым вице-премьером Азербайджана Ягубом Эюбовым была обсуждена повестка предстоящего визита в Баку. Эюбов заявил о беспрецедентной близости двух постсоветских республик, а Лукашенко, говоря о ноябрьских переговорах с азербайджанским коллегой, отметил: «Есть ряд проблем, которые мы серьезно обсудим».

Отметим, до визита в Баку, 11 ноября в Минске прошли переговоры Александра Лукашенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого, 22 ноября Лукашенко посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также:

Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере

Лукашенко желает «серьёзно обсудить» ряд проблем с Алиевым

Лукашенко 28−29 ноября в Баку проведёт переговоры с Алиевым