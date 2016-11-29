Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Юных жителей Дона беречь здоровье учат смолоду. В Ростовской области с 2012 года реализуется пилотный проект здоровьесбережения школьников, который дал ощутимые результаты. Опыт региона-лидера перенимают и другие российские субъекты, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев (крайний слева)

Здоровьесбережение детей стало центральной темой VII-го Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития», который принимала донская столица на прошлой неделе. В дискуссиях приняли участие представители органов исполнительной власти, руководители и сотрудники образовательных организаций.

Цель донского проекта — изменить образовательную среду и методы обучения так, чтобы они соответствовали возрастным и физиологическим особенностям детей, снизить стресс педагогических воздействий, оптимизировать учебную нагрузку и двигательную активность школьников. Реализован проект за счет средств бюджетов двух уровней — федерального и областного. Общая сумма вложений составила 142 млн рублей.

«Нет ничего более важного, чем здоровье наших детей, ведь они — будущее Ростовской области. Наша святая обязанность — создавать все условия для того, чтобы дети полноценно развивались, росли здоровыми и успешными, становились достойными гражданами страны. Руководствуясь этим, мы начали пилотный проект по здоровьесбережению в образовательных учреждениях донского региона. Мы хотели переломить ситуацию, когда по статистике, в первый класс приходило 80% здоровых детей, а к окончанию школы их оставалось только 20%», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Проект реализуется с помощью уникальных устройств, разработанных на Дону, — аппаратно-программными комплексами АРМИС. Специалисты контролируют состояние здоровья каждого школьника с первого дня обучения, вся информация поступает в региональный центр здоровьесбережения. После тщательного анализа показателей здоровья ребёнка индивидуально корректируется нагрузка и подбирается программа по улучшению состояния здоровья.

Кроме того, вся информация о состоянии здоровья детей передается родителям. Ребят, которым необходима помощь врачей и специалистов, направляются на углубленное медицинское обследование.

На сегодняшний день проект внедрен в 382 школах, охват обучающихся превышает 180 тыс. человек. За пять лет реализации проекта было проведено 300 тыс. доврачебных обследований.

Добавим, что донской регион в числе пяти российских субъектов вступает в общенациональный пилотный проект по созданию современной модели охраны здоровья детей в общеобразовательных организациях «Школьная медицина». Целью этого проекта станет обеспечение ускоренной подготовки медперсонала для школ, создание технических возможностей трансляции в он-лайн режиме полученных результатов доврачебного обследования учеников пилотных школ в их электронную историю болезни.