Алеппо, Сирия, 28 ноября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Сирийским правительственным силам сегодня утром, 28 ноября, удалось значительно уменьшить площадь «котла», в который попали террористы в Восточном Алеппо. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает Fars news.

Freedom House Бои в Алеппо

Накануне сирийская армия освободила от террористов восточные кварталы Джебаль-Бадру и Сахур. С освобождением Сахура, территория, контролируемая террористами в Восточном Алеппо, оказалась разрезана на две части.

Затем сирийские правительственные силы, при поддержке отрядов народного ополчения осадили район Баедин. Террористы понесли существенные потери в районе Шейх-Фарес. Кроме того, сирийской армии удалось полностью зачистить от боевиков район Аль-Гуллёк и Масакен-Ханану.

Таким образом, за минувшие две суток от террористов освобождено около 40% всей территории Восточного Алеппо.

Российский Центр по примирению в Сирии уточняет, что правительственные силы в настоящий момент контролируют 12 кварталов в Восточном Алеппо, а именно: Баядин, Шейх-Фарес, Эль-Кадисия, Хайдария, Аль-Гани, Шейх-Хаср, Шейх-Хадер, Джабаль-Бадру, Тарик-Шейх-Наджар, Тирабль-эль-Халек, Бустан-эль-Баша и Хай-эс-Сахур.

Только за прошедший день из Восточного Алеппо смогли выйти почти 3,2 тысячи мирных жителей, которых террористы удерживали четыре года в качестве живого щита. Беженцы размещаются в развернутых совместно с сирийскими властями гуманитарных центрах.

Порядка сотни боевиков прекратили сопротивление и сложили оружие.